Facultad de Química de la UNAM suspende clases presenciales por amenazas

Facultades de Química de la UNAM, en una fotografía ilustrativa.

Ante amenazas que ponen en riesgo a su comunidad, la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la suspensión de clases presenciales en Ciudad Universitaria a partir de este lunes 29 de septiembre.

La institución explicó que integrantes de la comunidad han recibido mensajes intimidatorios a través de redes sociales y correo electrónico, que serán denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Por seguridad, a partir de este 29 de septiembre y hasta nuevo aviso, las y los estudiantes continuarán sus clases y actividades de manera remota.

A la comunidad de la Facultad de Química: Publicado por Facultad de Química UNAM en Domingo, 28 de septiembre de 2025

En otro comunicado, la Facultad de Química exhortó a la comunidad a informar a docentes o autoridades universitarias en caso de recibir amenazas y, en situaciones graves, presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Como medidas de prevención en redes sociales como Instagram o Facebook, la facultad recomendó revisar la configuración de privacidad , no aceptar solicitudes o interactuar con personas desconocidas y, en caso de recibir mensajes amenazantes, tomar capturas de pantalla con fecha, hora y perfil del remitente.

“Recuerda que estos agresores buscan visibilidad mediática y digital, y su objetivo es generar miedo social mediante tácticas en medios virtuales”, subrayó la institución.

A la comunidad de la Facultad de Química: Publicado por Facultad de Química UNAM en Domingo, 28 de septiembre de 2025

¿Qué mensajes recibió la comunidad de la Facultad de Química?

Tras el asesinato de un estudiante y la agresión a un trabajador en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, una riña en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, y la amenaza de un artefacto explosivo en la Facultad de Economía, la comunidad universitaria ha denunciado violentas intimidaciones a través de medios digitales.

En uno de los mensajes más difundidos, un usuario de Facebook amenaza con perpetrar un multihomicidio en la Facultad de Química. En la publicación, asegura que el 31 de octubre serían asesinadas diez mujeres , a quienes se refiere como “foids”, término misógino utilizado en espacios digitales, particularmente dentro de la llamada “manosfera” y de subgrupos como incels, o célibes involuntarios.

Amenazas contra la comunidad de la Facultad de Química de la UNAM. ı Foto: RRSS

Por otra parte, circula un correo electrónico dirigido a la Facultad de Química en el que el remitente advierte que “algo malo pasará” el martes 30 de septiembre, e incluso recomienda no asistir ese día a las instalaciones, donde, dice el mensaje, “llegaremos a cobrar una que otra vida”.

“Enviamos diferentes correos, espero y lean alguno, si valoran su vida, de verdad deberían prevenirse”, se lee en el correo.

Amenazas contra la comunidad de la Facultad de Química de la UNAM. ı Foto: RRSS

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr