México concentra casi 40% de casos de sarampión en el Continente Americano

México es el segundo país en el continente americano con más casos de sarampión y concentra casi el 40 por ciento del brote en la región.

Hasta el 26 de septiembre, América registraba 11 mil 271 casos de esta enfermedad, de los cuales 4 mil 902 se han dado en Canadá; de allí, México se ubica como el segundo país más afectado con 4 mil 452 casos, es decir, 39.5 por ciento.

En la última semana epidemiológica, la 38, se notificaron 316 casos confirmados que se insertan como la segunda cifra más alta identificada en un periodo de nuevo crecimiento apreciable desde la semana 31, correspondiente al corte del pasado 4 de agosto.

De los reportes de la última semana se precisa que el principal grupo de edad afectado es el que va de cero a cuatro años, con mil 167 casos; seguido del de 25 a 29, con 596 casos, y el de 20 a 24, con 491.

¿En qué estados se registran más casos de sarampión?

A la fecha, el brote se registra en 23 entidades federativas y 107 municipios. Los únicos estados sin la enfermedad en su territorio son Aguascalientes, Baja California, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Veracruz.

Los más afectados son Chihuahua, que concentra 4 mil 321 casos confirmados; de allí le sigue Sonora, con 97; Coahuila, con 55; Guerrero, con 51; Durango y Michoacán, con 27 cada uno.

Otros países afectados por el brote de esta enfermedad contagiosa son Estados Unidos, con mil 514; Bolivia, con 306; Argentina, con 35; Brasil, con 28.

¿Qué es el sarampión? Síntomas y cómo prevenirlo

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones a la salud de pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas de todas las edades; no obstante, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una de las principales causas de muerte entre niños pequeños en todo el mundo.

La enfermedad se contagia a través de gotículas, pequeñas gotas de saliva que expulsa una persona infectada por la nariz, boca o garganta al hablar, toser o estornudar.

Los síntomas del sarampión suelen manifestarse entre 10 y 14 días después de la infección, e incluyen:

Fiebre alta

Tos

Secreción nasal

Conjuntivitis, o enrojecimiento de los ojos

Sarpullido, o ronchitas

Manchas blancas dentro de la boca

Sarpullido es uno de los síntomas de sarampión. ı Foto: Especial

Aunque no existe un tratamiento específico contra el sarampión, la mayoría de los pacientes se recupera en un periodo de dos a tres semanas. Sin embargo, la enfermedad puede generar complicaciones como ceguera, encefalitis, diarrea, infecciones de oído y neumonía, especialmente en niñas, niños y personas con defensas bajas.

La forma más eficaz de prevenir el sarampión en cualquier edad es la vacunación. También se recomienda el lavado constante de manos, usar alcohol en gel y al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el antebrazo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México existen dos vacunas contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP), que se aplica en la infancia como parte del esquema básico y protege contra sarampión, rubéola y paperas

Vacuna doble viral (SR), para adolescentes y adultos que no cuenten con esquemas completos de vacunación

Vacunación contra el sarampión en México. ı Foto: Secretaría de Salud

