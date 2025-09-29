Conagua: Lluvia en oriente del Valle de México fue atípica, una de las más fuertes en década

La lluvia registrada este fin de semana y que causó severas afectaciones en el Valle de México, principalmente al oriente del Edomex, fue atípica, incluso una de las más fuertes en la última década, señaló el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, quien aseguró que una vez concluidas las labores para atender la emergencia, se trabajará para encontrar una solución definitiva a fin de evitar que una situación así se repita.

“Se trató de un hecho atípico. Estamos hablando de una de las fuertes lluvias más fuertes ocurridas en las últimas décadas. La lluvia más fuerte que se tuvo este año en la zona metropolitana del Valle de México“.

Paralelamente a esto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Secretaría del Bienestar ingresará a la zona para levantar un censo, a partir del cual se establecerá el apoyo que recibirán los damnificados.

Para dimensionar lo ocurrido, el titular de Conagua explicó que la precipitación de este fin de semana fue de 75 mm, lo cual supera por mucho los 50 mm que se registraron el año pasado y que causaron la inundación que duró más de un mes en Chalco, Estado de México.

En esta ocasión, los municipios afectados fueron Nezahualcóyotl, La Paz, Ecatepec y Lerma en el Estado de México, así como las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa.

Tras señalar que se logró bajar la anegación en la mayor parte de la zona afectada, precisó que el problema mayor en este momento se mantiene en Nezahualcóyotl, en dos colonias: Villada y Ampliación Vicente Villada, donde ya se instaló un puesto de mando permanente que allí se quedará hasta que se haya atendido a toda la población.

En el sitio se han desplegado equipos encargados de la limpieza de calles, domicilios, cisternas, tareas que una vez que terminen, se buscará la forma de que estas inundaciones no vuelvan a ocurrir.

“También ya se encuentran equipos en el sitio para, en cuanto empiecen calle por calle a bajar los niveles, podamos realizar tareas de limpieza de cisternas, de limpieza de los propios domicilios. Y una vez que concluya esta atención de la emergencia, vamos a buscar la solución definitiva para que estos problemas no sigan ocurriendo de manera reiterada en este en este lugar, en estas dos colonias”, declaró durante la Mañanera del Pueblo.

