DEA ejecuta mega operativo contra CJNG; arresta a más de 670 y decomisa más 29 mil kilos de droga

Agentes de la DEA presentaron parte de las más de 29 toneladas de droga incautadas al CJNG en un operativo de cinco días.

La Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) informó que, en los pasados cinco días, ejecutó un mega operativo contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que resultó en la detención de más de 670 personas y el decomiso de más de 29 mil kilogramos de droga.

A través de un comunicado, la DEA informó que este operativo se ejecutó del 22 al 26 de septiembre de este año, a través de 23 divisiones domésticas y siete regiones extranjeras.

La agencia antidrogas de Estados Unidos mantiene como objetivo la captura de “El Mencho”, líder del CJNG. ı Foto: DEA

El mismo derivó en el arresto de 670 personas, así como la incautación de dosis de múltiples drogas, principalmente fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína.

Lo anterior ocurre en el contexto de la designación del CJNG como una “organización terrorista” por parte del Gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump, quien ha asegurado que las fuerzas armadas de su país emplearán todos los medios para combatir a ésta y otras organizaciones criminales.

La DEA reportó 244 armas y casi 50 millones de dólares en efectivo y activos incautados al CJNG. ı Foto: DEA

Trump ha acusado que el CJNG, así como otros cárteles del narcotráfico con sede en México y otros países, son responsables del tránsito de droga hacia Estados Unidos, lo cual ha derivado en problemas de adicción y muerte en la población de su país.

El CJNG cuenta con presencia en más de 40 países, según reportes de inteligencia internacional, incluido el mismo Estados Unidos.

El megaoperativo de la DEA dejó 670 detenidos y un decomiso millonario contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. ı Foto: DEA

“La DEA está apuntando contra el Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es, una organización terrorista, en todas sus dimensiones: desde su liderazgo hasta sus redes de distribución, y todo lo que hay en medio”, explicó el administrador de la DEA, Terrance Cole, en el comunicado.

“Cada detención, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas”, abundó.

En el mismo sentido, la DEA aseguró que sigue siendo prioridad la detención de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, por quien el Departamento de Estado ofrece hasta 15 millones de dólares de recompensa.

Más de un millón de pastillas falsas y toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo fueron aseguradas por la DEA. ı Foto: DEA

La DEA aseguró que el CJNG es considerado uno de los cárteles más violentos y prolíficos del mundo, con presencia en al menos 40 países y decenas de miles de miembros y asociados.

Remarcó que es responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, generando adicciones, sobredosis y violencia.

“Esta operación es solo el inicio, impulsaremos esta lucha hasta que la amenaza sea derrotada”, abundó el Departamento.

