Organizaciones migrantes anuncian nueva caravana que partirá el 1 de octubre desde Chiapas

Organizaciones migrantes y religiosas, anunciaron que este primero de octubre partirá una nueva caravana migrante “se prepara para partir este 1 de octubre desde Tapachula, Chiapas, con destino hacia la Ciudad de México, queremos buscar la regularización migratoria, mejores condiciones de vida y oportunidades laborales”, dijo a La Razón, Walter Amador Pérez Olguín, de Guatemala.

Asimismo, organizaciones religiosas cristianas, dijeron que la decisión de salir en caravana se debe, principalmente, que los migrantes denuncian, la falta de respuestas por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), respecto a la negativa de trámites de visas humanitarias y residencias, así como a las precarias condiciones de vida que enfrentan en Tapachula.

La caravana se espera que parta a primera hora del 1 de octubre desde el centro de Tapachula a la CDMX y estará compuesta por cerca de 500 personas en su mayoría son originarias de Cuba, Venezuela y países de Centroamérica. Los integrantes de la caravana insisten en que su marcha será pacífica, basada en su fe, su derecho a migrar, y el deseo de una vida mejor.

Nueva caravana migrante saldrá de Chiapas ı Foto: Cuartoscuro

Los organizadores de la caravana advirtieron que en los días previos a la salida se han registrado redadas en albergues y parques públicos, lo que ha incrementado el miedo, pero también la determinación de salir juntos y visibilizar su situación que viven.

Migrantes como es el caso de Pérez Olguín, han denunciado discriminación laboral, salarios precarios y las condiciones de explotación que enfrentan muchos migrantes en empleos temporales, por eso, “nosotros hacemos un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que nos apoye se den nuestros derechos y se agilicen los procesos migratorios porque ella da la instrucción de que se haga, pero la gente en los centros da largas y largas”, dijo.

Los migrantes que permanecen en tierras chiapanecas, en su mayoría cubanos, piden al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum atender su situación antes del 1 de octubre (fecha en que se cumple un año de esta administración).

Los migrantes acusan que siguen esperando que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) les dé una respuesta sobre su estatus en México, pero ésta nunca llega.

Migrantes hacen fila para obtener una cita en la Comar, el pasado febrero, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

