UNAM denuncia ante autoridades falsas amenazas de explosivos y grupos violentos en CCH y preparatoria

La UNAM denunció que existen mentiras y versiones descontextualizadas sobre las amenazas de presuntos explosivos y grupos violentos en los planteles de la institución.

Por medio de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que recientemente se han recibido falsas amenazas sobre presuntos explosivos o presencia de supuestos grupos violentos al interior de sus planteles.

Puntualizó que la información está siendo difundida como noticias falsas y versiones descontextualizadas.

Asimismo, la institución precisó que la mayor parte de las amenazas se reciben en los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y en las preparatorias.

De acuerdo con la UNAM, en todos los casos de presuntas amenazas han activado los protocolos necesarios de manera inmediata, sin minimizar ninguna de las amenazas pues esto podría poner en riesgo potencial a la comunidad estudiantil y a los trabajadores.

En este comunicado también se hace énfasis en que la prioridad de la institución es la seguridad de las y los estudiantes, docentes y personal administrativo que conforman la comunidad universitaria.

Detallaron que en todos los casos se han presentado denuncias ante las autoridades correspondientes, tales como la policía cibernética, para que estas puedan darles seguimiento a estos casos y en caso de ser necesario, se castigue a quien resulte responsable.

La institución invitó a su comunidad estudiantil a informarse por medio de los canales institucionales oficiales de la UNAM y de sus distintos planteles, así como a no difundir información sin verificarla previamente.

Para concluir, se pide a los estudiantes seguir las indicaciones de las autoridades de la UNAM en cualquier situación.

La comunidad universitaria colocó ayer un altar de flores y listones en el CCH Sur en memoria del estudiante Jesús Israel. Foto›Cuartoscuro

¿Qué pasó en la UNAM?

Decenas de planteles de la UNAM han suspendido clases recientemente, desde el nivel superior hasta en varias de sus facultades.

Debido a presuntas amenazas de ataques y y la presencia de artefactos explosivos dentro de las instalaciones de las diversas instituciones académicas.

Estas amenazas se han recibido desde el 18 de septiembre, cuando se activó el protocolo en caso de artefacto explosivo en la facultad de Economía de Ciudad Universitaria.

Posteriormente pasó algo que alarmó e indignó a la comunidad estudiantil, pues el 22 de septiembre, cuando un alumno del CCH sur presuntamente asesinó a otro estudiante, y lesionó a un trabajador del plantel.

El 25 de septiembre el CCH Oriente entró en paro de labores que permanecerá activo hasta el 2 de octubre, con la finalidad de escuchar las peticiones del pliego petitorio de los alumnos.

El mismo 25 de septiembre, la FES Acatlán reportó una trifulca entre tres personas al interior del plantel, por lo que estas personas fueron puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, suman 15 planteles de la UNAM que suspendieron actividades en sus planteles:

CCH Azcapotzalco CCH Naucalpan CCH Oriente CCH Sur CCH Vallejo Preparatoria 2 Preparatoria 5 FES Aragón Facultad de Arte y Diseño Xochimilco Facultad de Arquitectura Facultad de Ciencias Políticas y sociales Facultad de Ciencias Facultad de Filosofía y Letras Facultad de Ingeniería Escuela Nacional de Trabajo Social