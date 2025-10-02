Activista mexicana beneficiaría de DACA sale libre de centro de detención del ICE; comunidad lo ve como ‘triunfo’

Luego de que una jueza ordenara su liberación, la activista mexicana Catalina ‘Xóchitl’ Santiago, beneficiaria de DACA, salió de un centro de detención del ICE, en Texas, situación que fue considerada por la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos como “un triunfo”.

La jueza Kathleen Cardone, del Distrito Oeste de Texas, había determinado que la mexicana debía quedar en libertad a más tardar este jueves, tras ser detenida en agosto pasado, sin embargo, las autoridades de migración decidieron que fuera el miércoles por la tarde.

La togada señaló en su decisión que las autoridades migratorias estaban privando a Santiago de su derecho al debido proceso, de acuerdo con la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Además, afirmó que el ICE no demostró que pudiera deportar a la migrante, ya que ella estaba amparada por el beneficio de DACA.

Catalina "Xóchitl" Santiago is a farmworker, DACA recipient, & beloved community organizer who helped undocumented immigrants get drivers licenses in Massachusetts.



She was unlawfully detained while boarding a flight for work & is being targeted for deportation.



This is the… pic.twitter.com/ynzIBqEbQv — Congresswoman Ayanna Pressley (@RepPressley) August 27, 2025

El caso de Santiago encendió las alarmas sobre las bases legales de la administración de Donald Trump para detenerla e intentar deportarla, por lo que para activistas como Javier Calzada de Migran Heroes, esto se puede considerar “un triunfo”, para los migrantes, que dijo son “parte de un pueblo organizado”.

Calzada dijo a La Razón que, la determinación de la jueza obedece al apego a la ley y dijo que cada vez los migrantes están más informados respecto a sus derechos y aprovecho para decir “que el programa DACA es una de las más grandes preocupaciones de la comunidad ante la nueva administración que ha resultado apocalíptica.”

Sin embargo, el activista considera que pese a la represión el grito de auxilio de la comunidad migrante ha surtido efecto, pues en un giro que podría transformar el panorama migratorio en Estados Unidos, el gobierno federal ha presentado una propuesta legal para admitir nuevas solicitudes al programa Daca (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), algo que no ocurría desde 2021.

La iniciativa, incluida en una presentación ante un juez del distrito de Texas, busca reactivar el mecanismo que permite a personas traídas al país siendo menores obtener protección frente a la deportación y permisos laborales.

“La propuesta estipula que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) volvería a recibir solicitudes iniciales de Daca en todo el país, excepto en Texas. En ese estado, los beneficiarios mantendrían la protección contra la deportación, pero no calificarían para autorización laboral ni se les reconocería presencia legal plena”, dijo.

Es importante mencionar que actualmente, más de 525 mil personas permanecen inscritas en Daca, de las cuales cerca de 88 mil residen en Texas como es el caso de Xóchitl, liberada tras su aprensión y luego de las varias manifestaciones para que obtuviera su libertad.

DACA ı Foto: larazondemexico

