¿Qué se celebra en México el 3 de octubre?

A diferencia de otras celebraciones, en este día no se da una conmemoración por algún acontecimiento puntual, sino que esta celebración nació en las redes sociales y ha permanecido vigente.

El 3 de octubre se celebra el día del novio, no sólo en México, sino también en otros países del mundo, por lo que se acostumbra a dar obsequios en esta fecha.

Esta fecha es un fenómeno actual, pues esto nació por medio de un movimiento que se dio en red social antes llamada Twitter, en la que en 2014 se comenzó a utilizar la etiqueta #DíaNacionaldelNovio en Estados Unidos (#NationalBoyfriendDay).

A pesar de que este movimiento comenzó en 2014, fue hasta 2016 alcanzó su popularidad, y hasta la fecha sigue siendo tendencia cada año.

En México este día se caracteriza por regalar flores azules, aunque en este día se pueden realizar múltiples tipos de regalos, como detalles personalizados o actividades para realizar en pareja.

Este día también se hizo tendencia regalar un ramo formado por varios autos miniatura de juguete de la marca Hot Wheels, por lo que probablemente veremos esta tendencia en redes sociales como TikTok.

¿Qué se celebra el 3 de octubre? ı Foto: Especial

¿Qué otras celebraciones hay el 3 de octubre?

Debido a la famosa película Chicas pesadas, el 3 de octubre se hace un homenaje a una escena en donde el personaje principal responde al chico en el que estaba interesada que es 3 de octubre cuando este le preguntan la fecha, por lo que en este día los fanáticos del filme utilizan prendas rosas.

Este día las redes sociales se inundan con fotografías acompañadas de la frase “Los miércoles usamos rosa”, ya que es la tradición del grupo Chicas Pesadas al que el personaje principal quiere pertenecer.

En cuanto a temáticas de colores, el álbum de la cantante Taylor Swift será lanzado en este día, por lo que las fans de la cantante han inundado las redes sociales con propuestas de colores para tan esperado lanzamiento.

Entre estas propuestas destacan el color naranja y el turquesa, pues estos son los colores principales que la cantante estadounidense ha utilizado en las fotografías que ha publicado promocionando su nuevo álbum “La vida de una showgirl” (The Life of a Showgirl).