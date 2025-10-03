Vuelve a los mares el buque Cuauhtémoc; zarpará este sábado con cadetes y viajará a México

Cadetes de la generación 2022 - 2026 de la Heroica Escuela Naval de Antón Lizardo volaron hacia Nueva York para abordar el Buque Escuela Cuauhtémoc.

La Secretaría de Marina Armada de México, dio a conocer que este sábado el buque escuela Cuauhtémoc volverá al mar y zarpará de Nueva York, Estados Unidos, rumbo a los mares de México, con una tripulación de cadetes a bordo.

El “embajador y caballero de los mares” zarpará del muelle 86 en Hudson, River Park en NY, y será tripulado por la generación 2022 - 2026, quienes vivieron el aparatoso accidente el 17 de mayo cuando chocaron los mástiles contra el Puente de Brooklyn.

Así lo informó la Marina a través de un mensaje en X, donde escribió: “La Generación de Cadetes Navales 2022-2026 vuela con destino a la Ciudad de Nueva York para incorporarse al Crucero de Instrucción ‘Consolidación de la Independencia de México 2025’, a bordo de nuestro emblemático Embajador y Caballero de los Mares“.

Fuentes de La Marina informaron a La Razón que los cadetes partieron de la Heroica Escuela Naval de Antón Lizardo, y volaron a las 8 de la mañana a Nueva York. Se estima que estarán navegando durante un mes por aguas estadounidenses y nacionales para tocar tierra el 7 de noviembre en Cozumel.

El Cuauhtémoc, majestuoso velero e insignia de la Armada de México, ha estado afinando pruebas operativas desde septiembre pasado para retomar sus actividades como crucero de instrucción.

La Marina señaló que el pasado 20 de septiembre, “se verificó el correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno (navegación) en modo normal y de emergencia, se realizaron pruebas del Sistema de Propulsor Auxiliar, tanto avante como atrás, a distintas revoluciones, asimismo, se consolidaron enlaces de los Equipos de Comunicaciones Exteriores y se comprobó la resistencia de su Arboladura y Jarcias, firme transversal y longitudinal, es decir el correcto funcionamiento de su sistema de propulsión a vela".

Tres días antes, la dependencia reportó que habían concluido las reparaciones del buque, a tres meses del choque con el Puente de Brooklyn, hecho que cobró la vida de dos cadetes.

“La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, informa que hoy, el Buque Escuela ARM ‘Cuauhtémoc’, realizó maniobras de zarpe con el fin de efectuar Pruebas de Aceptación en la Mar (SAT / Sea Acceptation Tests), al término de las reparaciones correspondientes realizadas en los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD, ambos en Nueva York”, indicó en comunicado la dependencia.

