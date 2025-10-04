¿Qué es la Ley Antistickers y cuáles serían las multas y penas por difundir memes ofensivos?

¿Hasta nueve años de cárcel por publicar memes y stickers? Esto sabemos de la polémica Ley Antistickers.

En una nueva controversia por los intentos de legisladores por regular y controlar las redes sociales, un diputado federal propuso una nueva reforma, conocida como Ley Antistickers, la cual propone castigar con fuertes multas a quienes publiquen memes con contenido que “ridiculice” a otras personas.

Aunque algunos consideran que es necesario regular situaciones como el acoso digital, la propuesta causó revuelo cuando su autor aseguró que las penas serán más fuertes cuando los memes o “stickers” (imágenes que se comparten vía WhatsApp) sean en modo de burla a un servidor público.

"Ley Antistickers" busca castigar creación y difusión de material digital realizado para humillar a otras personas. ı Foto: La Razón (con Gemini AI)

Es decir, de acuerdo con la propuesta, hacer memes o “stickers” para burlarse de cualquier político, podría llevar a multas y hasta cárcel. Pero ¿qué sabemos de la Ley Antistickers? ¿Cómo funcionará si se aprueba? ¿Quiénes irán a prisión por compartir memes? Te contamos.

Ley Antistickers: ¿Hasta 9 años de cárcel por un meme ofensivo?

La “Ley Antistickers” es el nombre que se le ha dado a la propuesta de reforma que presentó Armando Corona Arvizu, legislador de Morena, en la Cámara de Diputados, la cual busca sancionar con multas o prisión a quienes creen cualquier tipo de contenido digital (incluido el generado con inteligencia artificial) con el propósito de “ridiculizar, acosar, suplantar o dañar su reputación o dignidad”.

Utilizar la imagen de una persona, especialmente servidores públicos en funciones, será delito si se aprueba la Ley Antistickers. ı Foto: La Razón (con Gemini AI)

Aunque la propuesta resulta necesaria para los tiempos en los que el contenido generado con inteligencia artificial ha invadido las redes sociales, la misma escandalizó a los internautas debido a que propone aumentar las sanciones a la mitad cuando, entre otros puntos, el aludido sea un “servidor público en ejercicio de sus funciones”.

También, cuando “el material se difunda de manera masiva en redes sociales, plataformas de mensajería instantánea o medios electrónicos”.

Difundir stickers con el propósito de humillar o ridiculizar estará penado con hasta nueve años de cárcel, si se aprueba reforma. ı Foto: La Razón (con Gemini AI)

Es decir, publicar un meme que haga burla de un diputado, senador, gobernador o quien ocupe la Presidencia de la República ¡podría derivar hasta en nueve años de prisión!

Estas son las penas que propone la Ley Antistickers para quien difunda memes

De acuerdo con la propuesta del diputado Corona Arvizu, quien cree, reproduzca o difunda contenido digital que utilice sin consentimiento la imagen de una persona física, con el propósito de ridiculizar, acosar, suplantar o dañar su reputación, será acreedor de una pena de tres a seis años de prisión o 300 a 600 días multa.

🗳️📌MORENA PRESENTA LEY ANTI-STICKERS



En San Lázaro propusieron cárcel para quienes hagan memes, stickers o videos con IA que “ridiculicen” o dañen la reputación.



Y si la víctima es un funcionario, la sanción sube a la mitad.



No es broma.

La sanción aumentará en una mitad cuando la víctima sea menor de edad, una persona con discapacidad o un servidor público en servicio de sus funciones. También, cuando el material se difunda de manera masiva en plataformas digitales (redes sociales, mensajería instantánea, etc.) o genera un impacto comprobable en la vida de la persona.

Es decir, una pena máxima de seis años de prisión podría aumentar hasta nueve años cuando cumpla cualquiera de las anteriores condiciones.

¿Aprobarán la Ley Antistickers?

Esta propuesta de reforma apenas fue presentada ante la Cámara de Diputados. Los legisladores aún no la han discutido, y se espera que lo hagan pronto, pues el Congreso se encuentra en periodo de sesiones.

Fotografía de archivo de la Cámara de Diputados. ı Foto: Especial

Sin embargo, anteriormente, propuestas similares, encaminadas a vigilar el contenido en redes sociales, han sido rechazadas, por lo que se prevé que sea el mismo destino de esta reforma.

A pesar de ello, legisladores han insistido en la necesidad de una reforma que regule el contenido digital, especialmente el generado con inteligencia artificial.

