¿Hasta cuándo dejará de llover en México?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevenciones (Cenapred) la temporada de ciclones tropicales y lluvias intensas del 2025 comenzó de manera oficial el 15 de mayo del 2025 en el océano Pacífico, mientras que en el océano Atlántico comenzó el 1 de junio.

De acuerdo con Cenapred, se esperaba que en esta temporada se desarrollaran de 16 a 20 ciclones en la cuenca del Pacífico, mientras que en el Atlántico se esperaban de 13 a 17.

Se tiene previsto que este año esta temporada termine hasta el 30 de noviembre, por lo que es importante que las personas se mantengan al tanto de los canales oficiales para cualquier indicación ante lluvias fuertes, vientos fuertes, deslaves e inundaciones.

Se recomienda mantenerse pendiente de alerta por posibles lluvias fuertes ı Foto: Especial

¿Qué hacer en caso de ciclón tropical?

Si resides en una zona que está expuesta a ciclones tropicales debes mantenerte atento a los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Protección civil, así como a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.

La maneta en que puedes prevenir daños ante una posible contingencia son las siguientes, de acuerdo con la Cenapred:

Hacer un plan familiar de protección civil para tener distintas opciones de evacuación

Contar con una mochila de emergencia que contenga alimentos, medicamentos, documentos importantes que vengan en una bolsa de plástico, respaldo de documentos en una usb o correo electrónico.

Mantenerse informado sobre los avisos del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT).

Revisar la cobertura de tu seguro y la vigencia, en caso de contar con uno.

📋✅ ¿Ya revisaste que esté todo dentro de tu #MochilaDeVida? ❤️🎒 ⬇️



⚠️ Mantenerla abastecida puede salvarte en caso de emergencia.#C5CorazónDeLaCDMX#911CDMX pic.twitter.com/qF56rwU1ew — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 5, 2025

¿Qué hacer antes, durante y después de lluvias fuertes?

Las lluvias fuertes pueden provocar inundaciones y deslaves, por lo que el Centro Nacional de Prevención de Desastres recomienda tomar las siguientes precauciones para evitar daños:

Evitar transitar por zonas inundadas, ya que el agua puede arrastrar objetos pesados, incluídos los vehículos vehículos.

No caminar dentro de zonas inundadas, ya que puede haber cables con energía eléctrica bajo el agua, por lo que estos no son visibles.

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas, ya que las personas pueden ser arrastradas por las corrientes de agua.

No cruzar puentes si el agua pasa por encima de ellos.

Reportar las coladeras que se encuentren obstruídas, así como mantenerlas despejadas y limpias.

Colocar costales rellenos de arena fuera de las entradas de los domicilios para evitar que el agua entre.

Retirar los objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

En caso de inundación, cortar la corriente eléctrica y desalojar el espacio que pueda ser susceptible a inundarse.