‘Que haya autocrítica’, insta Laura Itzel a morenistas por gastos y lujos

Luego de que The New York Times expusiera que miembros de Morena incurren en gastos elevados y lujos que contradicen el principio de austeridad del partido, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, hizo un llamado a que se realice una autocrítica.

Entre las páginas del diario estadounidense en este fin de semana se destacaron los señalamientos a diversos morenistas como el secretario de Educación, Mario Delgado, y su viaje a Portugal; los casi dos mil 600 millones de dólares gastados por Andrés Manuel López Beltrán en Tokio, y los ingresos millonarios que obtuvo el senador morenista y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, entre 2023 y 2024.

En este contexto, Laura Itzel Castillo, enfatizó que desde el interior de Morena se debe ver que, aunque es un partido de reciente creación, emana de la izquierda mexicana que data desde hace décadas y de movimientos como lo fue la Revolución Mexicana.

Laura Itzel Castillo ı Foto: X,@senadomexicano

“Creo que una de las cosas importantes es que sigamos avanzando y que haya autocrítica y que tenemos que seguir avanzando… Es importante tomar en consideración que venimos de un movimiento muy grande, un movimiento que no nada más data hace algunos años, sino de la izquierda de este país, que tenemos raíces históricas y que nos sentimos, desde luego, hijos e hijas de la Revolución Mexicana", declaró previo al informe presidencial en el Zócalo.

Pese a las observaciones sobre el actuar de algunos morenistas, la senadora consideró que el movimiento continúa y se mantendrá la construcción de lo que denominan “el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

