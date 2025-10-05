‘Vamos por el camino correcto; aquí estamos de pie’, afirma CSP

Claudia Sheinbaum saluda a la multitud en el Zócalo, donde reunió a más de 400 mil asistentes para su informe de gobierno.

Claudia Sheinbaum, en un mensaje por su Primer Año al frente de la Presidencia de la República, afirmó que ‘”vamos por el camino correcto; aquí estamos de pie”, lo que fue aplaudido por las alrededor de 400 mil personas que acudieron al Zócalo, según estimaciones de las autoridades.

Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con la Cuarta Transformación.

“Mi compromiso es con el pueblo y sigue siendo entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México. Mi compromiso es defender a la patria, mi compromiso con ustedes es ser una Presidenta que esté a la altura de la generosidad y de la grandeza de nuestra historia y del pueblo de México", exclamó la presidenta.

“¡Qué viva la dignidad del pueblo de México!, ¡Qué viva México libre, independiente y soberano!, ¡Qué viva por siempre México!, ¡Qué viva México!”, concluyó Claudia Sheinbaum.

La Presidenta rinde cuentas en el al Zócalo de la Ciudad de México, cierre de su gira nacional. ı Foto: Presidencia

Este domingo se llevó a cabo el evento “La Transformación Avanza”, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para celebrar su Primer Año de Gobierno, y así mostrar los distintos avances que ha tenido a nivel nacional.

En esta ceremonia la Presidenta Claudia Sheinbaum fue acompañada por los principales miembros de su gabinete, representantes del poder Legislativo, Judicial y gobernadores de distintos estados de la República.

