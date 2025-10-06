Beca Rita Cetina: ¿Cuándo depositan la beca en octubre?

Luego de que se cerraran las inscripciones para la Beca Rita Cetina este 5 de octubre, los pagos para las y los beneficiarios de este Programa para el Bienestar serán depositados en los siguentes días.

Esta beca tiene como objetivo evitar la deserción escolar, mediante un apoyo económico destinado a estudiantes de escuela pública, para que puedan comprar útiles y uniformes escolares.

Los pagos de la Beca Rita Cetina se realizarán del 6 al 17 de octubre del 2025, y las y los beneficiarios de esta beca recibirán los pagos correspondientes de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido.

El pago se recibirá por medio de su tarjeta del Banco del Bienestar, mismo en el que podrán disponer de su dinero sin cobro alguno de comisión.

Los pagos de la Beca Rita Cetina se realizarán conforme el siguiente calendario:

A,B lunes 6 de octubre

C martes 7 de octubre

D,E, y F miércoles 8 de octubre

G jueves 9 de octubre

H, I, J, K y L viernes 10 de octubre

M lunes 13 de octubre

N, Ñ, O, P y Q martes 14 de octubre

R miércoles 15 de octubre

S jueves 16 de octubre

T, U, V, X, Y y Z viernes 17 de octubre

De acuerdo con el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, el apoyo económico que recibirán los beneficiarios equivalente a mil 900 pesos.

El nombre de este programa social fue asignado en honor a Rita Rosaura Cetina Gutiérrez, quien además de ser maestra, también fue una escritora feminista yucateca que impulsó la educación de las mujeres en México.

Con más de 3 mil sucursales, el Banco del Bienestar consolida su presencia en todo el país. ı Foto: Gobierno MX

¿Qué necesito para registrarme a la Beca Rita Cetina?

Durante el periodo de registro que concluyó este domingo, las y los estudiantes de preescolar y primaria no pudieron ser registrados para ser beneficiarios, pues durante esta fecha los registros estaban dirigidos únicamente a estudiantes de educación secundaria.

Para poder realizar tu registro necesitas contar con los siguientes documentos:

CURP del estudiande

CURP del tutor

Identificación oficial vigente del tutor

Comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses

Correo electrónico

Número de teléfono

LlaveMX

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

El registro se realizará en línea a través de la página web oficial de la beca.

La Clave del Centro de Trabajo (CCT) es un código alfanumérico que tiene un total de diez caracteres con los que se identifica de manera oficial a cada una de las escuelas del país.