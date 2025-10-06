CSP: Vamos por el camino correcto; manda mensajes a deshonestos y potentados

Ante un Zócalo desbordado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió su Primer Informe de Gobierno, con el que aseguró que lo hecho hasta ahora indica que “vamos por el camino correcto”, y en el que defendió la reforma a la Ley de Amparo, reafirmó el rechazo a cualquier acto intervencionista; además sostuvo que la economía mexicana se mantiene fuerte, pese a las dificultades internacionales.

“Estoy segura, porque lo escuchamos en las plazas, a lo largo de toda la República: Vamos por el camino correcto. Aquí estamos de pie, con la fuerza de nuestra historia, con el orgullo de nuestro presente y con la esperanza de nuestro porvenir”, exclamó.

El Dato: La Presidenta anunció que en próximas semanas se presentará el prototipo del auto “Olinia” y el proyecto “México, país de innovación”, que incluye el Laboratorio Nacional de IA.

Desde el arranque, la mandataria hizo mención de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien atribuyó las condiciones actuales del país como una “herencia” de su mandato y de quien, insistió, no la separarán.

“No es un logro menor ni pasajero, es el fruto de décadas de lucha pacífica, de organización, de resistencia y es también la herencia de un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo: el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se han empeñado en separarnos, en que rompamos. Su objetivo no es otro más que el de acabar con el movimiento de transformación, que nos dividamos. Pero eso no va a ocurrir, porque compartimos valores: honestidad, justicia y amor al pueblo de México… Nunca se rindió ante la presión, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios. Y escúchenlo bien: su Presidenta tampoco lo hará, porque tenemos convicciones”, exclamó.

13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024

19 reformas se aprobaron en el primer año de Sheinbaum

135 por ciento creció el salario mínimo en términos reales

La jefa del Ejecutivo federal advirtió que las y los funcionarios que actúen de manera deshonesta enfrentarán la justicia y enfatizó que quien ocupa un cargo no lo hace para enriquecerse.

“Los conservadores quisieran que olvidáramos cómo se vivía antes: presidentes rodeados de lujos, gobiernos alejados de la gente, fortunas construidas al amparo del poder público. Pero eso se acabó, porque en este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia”, dijo.

Al hacer un recuento de las 19 reformas constitucionales y 40 leyes impulsadas por su Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó los cambios hechos al sistema judicial del país, que llevaron a que el 1 de junio de este año se llevaran a cabo las primeras elecciones de jueces, ministros y magistrados. La mandataria consideró que con esto terminó la “era de nepotismo, corrupción y privilegios. Comienza una nueva era de legalidad y justicia, un verdadero Estado de derecho”.

La Jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, durante el final de su gira como parte de la rendición de cuentas de su primer año de gobierno, ayer, en el Zócalo. ı Foto: David Patricio›La Razón

También recordó que, a partir de una reforma electoral que envió al Congreso, a partir de 2030 ya no habrá reelección y ha quedado prohibida la reelección.

Al hablar de la reforma a la Ley de Amparo que ya discute el Congreso, sostuvo que estos cambios garantizarán el derecho frente a cualquier acto de autoridad, pero también servirán para combatir delitos como el lavado de dinero y que esta herramienta de defensa se convierta en un cobijo para evasores de impuestos.

“Eso está totalmente salvaguardado. Su objetivo es hacer la impartición de justicia más rápida, más expedita, garantizar la pronta actuación contra el lavado de dinero y evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos”, dijo.

Asimismo, ahondó en los cambios constitucionales para que, desde la Carta Magna, se establezca el rechazo a cualquier acto injerencista e intervencionista, aspecto del cual refirió que únicamente se atiende lo que decida la población.

“Esta reforma dice en pocas palabras: ¡México no acepta injerencismo, no acepta intervencionismo! ¡Somos un país libre, independiente y soberano!... Porque por más duras que sean las presiones, nosotros sólo hacemos reverencia a uno solo: al pueblo de México. Que se oiga bien, que se oiga lejos: ¡En México, el que manda es el pueblo!”, dijo.

La posición de la moneda mexicana a nivel global también fue destacada por la mandataria, quien subrayó que, a pesar del escenario internacional, en referencia a los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos, hay fortaleza y, además, la economía nacional no se ha enfrentado a los pronósticos “catastrofistas” que se hicieron respecto a la inversión extranjera directa, que en el primer semestre de este año fue récord.

La salida de 13.5 millones de mexicanos de la pobreza entre 2018 y 2024 fue descrita como una “hazaña”, pese a la cual se deberán mantener los esfuerzos para que ningún habitante se quede en dicha condición. Mencionó que, en 2024, la brecha de desigualdad se redujo de 27 a 14 veces, lo cual ha llevado a que México sea el segundo país menos desigual, después de Canadá.

“Esta hazaña ya está escrita en la historia nacional: Entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Ese logro, aunque quieran, no lo podrán borrar, ni las campañas de odio, ni la mentira, ni la calumnia. Es un hecho irrefutable”, dijo.

La Presidenta se dijo segura de que habrá un acuerdo positivo con Estados Unidos y otros países con los que se sostiene una relación comercial. En este contexto, agradeció a las empresas por haber accedido a firmar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) y los acuerdos para evitar el aumento a los precios de la gasolina y la tortilla.

Al abordar el rescate del sistema ferroviario, propuso y sometió a votación que el tren que cubrirá la ruta México-Nuevo Laredo lleve como nombre: Tren del Golfo de México. Las manos de la multitud se elevaron en aprobación.

Otro punto resaltado fue el rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que, acusó, fueron dejados con una “deuda maldita y corrupta” por gobiernos del neoliberalismo.

“Pero estamos avanzando con paso firme y mucha honestidad. No va a faltar energía para el desarrollo nacional y estamos impulsando la soberanía energética, el uso eficiente y la energía limpia”, dijo.

Otros puntos destacados por la mandataria fueron los programas sociales en beneficio de 32 millones de familias, para lo cual se destinó una bolsa de 850 mil millones de pesos este 2025; también destacó el proyecto para construir 1.8 millones de viviendas, de las que 300 mil ya están en construcción.

En materia de seguridad, recordó que el plan tiene cuatro bases: atender las causas, consolidar a la Guardia Nacional, fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación y la coordinación entre todos los órdenes de Gobierno.

Con corte a septiembre, el homicidio doloso se ha reducido 32 por ciento, que a su vez significa 27 homicidios diarios menos entre septiembre de 2024 y el de este año. Por entidades, la reducción más significativa en este delito se ha observado en Zacatecas, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.

Estimó que, para finales de 2025, se habrán recaudado 500 mil millones más de pesos, como resultado del combate a la corrupción. “Agradezco encarecidamente a todo el Gabinete que me ha acompañado en este año. En particular, quiero agradecer al General secretario (de la Defensa) Ricardo Trevilla Trejo y al Almirante secretario (de la Marina) Raymundo Pedro Morales Ángeles, su profesionalismo, lealtad y patriotismo”, finalizó.

Primer informe de la Presidenta concentra a 400 mil en el Zócalo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró su gira de rendición de cuentas, emprendida desde septiembre con motivo de su primer año de sexenio, ante una copiosa movilización sindical y también ciudadana, que consiguió reunir a 400 mil personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Desde el amanecer del domingo, la Plaza de la Constitución comenzó a llenarse con contingentes que ondeaban las banderas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que además colgó una manta a su nombre en los edificios frente a Palacio Nacional; también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo color naranja abarcó casi una tercera parte del Zócalo.

Frente a Palacio, a la altura del Centro joyero, se extendió una lona con un mensaje a la mandataria: “Un año de gobierno por y para el pueblo. ¡La transformación avanza!”, pero enseguida, al pie, se alcanzaba a leer otra lona: “En México, 40 personas desaparecen cada día”.

El Dato: la Presidenta recorrió los estados de la República en la gira de rendición de cuentas que llamó “La Transformación Avanza”. El Zócalo capitalino fue elegido para el cierre.

Tras salir de la puerta de honor de Palacio y rendir honores al lábaro patrio, la mandataria avanzó hacia las vallas donde caminó por más de seis minutos para estrechar las manos de ciudadanos que se abalanzaban sobre las estructuras, para alcanzarla y le hacían llegar bendiciones, apoyo y peticiones; también al grupo de empresarios que la han acompañado en su administración.

Contrario a otros eventos, esta vez sólo hubo una primera fila ocupada por 29 de los 32 gobernadores —con la ausencia de Chihuahua, Guanajuato y Jalisco—, que intentaron aprovechar los breves segundos que dedicó a cada uno para darle unas palabras, entre ellos el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, quien dejó del lado la formalidad y acudió al acto presidencial vestido con sudadera.

En un espacio reservado y separado con vallas metálicas, detrás de los gobernadores, se ubicó al grupo de coordinadores parlamentarios de la 4T, como Adán Augusto y Ricardo Monreal, así como miembros del gabinete ampliado, a los que saludó de lejos, con la palma.

20 miembros por delegación formó el contingente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

Entre la lista de invitados especiales se hicieron presentes figuras como Andrés Manuel López Beltrán, actual secretario de Organización en Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se mantuvo presente en la movilización por medio de las playeras, peluches, banderines y las consignas con las que avanzó la multitud: “Es un honor seguir con Obrador”.

Ni el cielo nublado con el que amaneció la capital, ni el fuerte sol que se hizo sentir conforme avanzó la mañana, hicieron que alrededor de 400 mil personas llegaran al Zócalo para escuchar el informe de la mandataria.

Desde temprano, más de un centenar de autobuses convirtieron las vialidades aledañas en un estacionamiento, de ellos descendieron militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación, provenientes de distintos puntos de la República y de la capital.

Cientos de mexicanos se reúnen en el Zócalo para apoyar a la Presidenta, ayer. ı Foto: Yulia Bonilla›La Razón

Tras seis horas de camino desde Oaxaca, don Carlos, y alrededor de 400 personas, llegaron a la Alameda Central, donde sacaron un anafre, encendieron el carbón y calentaron un chicharrón con frijoles para desayunar.

Llegando al Eje Central Lázaro Cárdenas y la esquina de Madero se formaba un cuello de botella que hizo que las personas buscaran camino por las demás calles, que igual terminaron por abarrotarse: 16 de septiembre, 5 de Mayo, Tacuba, Venustiano Carranza.

Al ritmo de La Yaquesita, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) puso a bailar a la mandataria con las fotografías de su rostro puestas sobre figuras de cartón con las manos sueltas, que giraron en lo alto, acompañando a la banda que amenizaba la espera, al lado de la Catedral metropolitana.

Desde las 08:00 horas, un mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) recibía a la gente dentro del Zócalo; más tarde, el Grupo Armada, de la Secretaría de Marina (Semar), se encargó de hacer bailar y cantar a los asistentes con cumbias, regional mexicano, pop, bajo éxitos de Luis Miguel y otros artistas.

Manifestantes pro-Palestina gritan consignas contra la relación con Israel. ı Foto: Yulia Bonilla›La Razón

La mandataria salió al templete, donde la esperaba casi todo su gabinete, excepto los titulares de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Economía, Marcelo Ebrard. La gente gritaba consignas y agitaba las banderas que inundaron la Plaza de la Constitución.

Hasta el frente del grupo magisterial de la SNTE, del lado izquierdo de la plancha, un grupo pro-Palestina consiguió colarse con un cartel en el que escribieron “Se dicen de izquierda, pero no rompen con Israel”, y con una lona sobre la que se leía: “Protección para la flotilla. Alto al Genocidio. A romper relación con Israel”, que ocurre en el contexto de la captura de seis mexicanos que viajaban en las embarcaciones con ayuda humanitaria para Gaza.

A lo largo del evento gritaron consignas como “Claudia, carajo, rompe con Netanyahu” o “a romper, a romper relación con Israel”, las cuales pronto quedaban opacadas por los gritos en favor de la Presidenta que se hacían escuchar.

A la misma altura se elevaban globos dirigibles, entre los cuales uno fue jalado hacia abajo y que durante unos minutos tapó la lona. Hacia el final del evento, quienes la sostenían exigiendo la ruptura con el gobierno israelí encendieron bombas de humo color rojo y verde, que de inmediato hizo voltear miradas hacia su mensaje, pero por poco tiempo, pues la mandataria continuó con su discurso, ante lo que el grupo pro-Palestina se quitó las gorras guindas y playeras con el nombre de Claudia, que los hicieron pasar desapercibidos entre la multitud.

Contingente del SNTE se concentró para escuchar el informe de resultados. ı Foto: Yulia Bonilla›La Razón

La Presidenta concluyó su informe con un “¡Viva México!”, que tuvo eco en los miles de asistentes que tardaron alrededor de una hora en poder dejar el Zócalo con su tránsito habitual.

A su salida, el coordinador guinda en el Senado, Adán Augusto López Hernández, intercambió unas breves palabras con su similar Ricardo Monreal, y después con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, para después continuar con su partida con las manos tentando los bolsillos de su saco, mientras, alrededor, los demás legisladores se tomaban fotografías entre sí.

Al final del evento oficial, el líder morenista fue detenido en algunas ocasiones por otros invitados que le daban una palmada en el hombro y otros que le pedían una fotografía para la que apenas y se detenía.