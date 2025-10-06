Detienen a Derek Abraham ‘N’, alias ‘Duro’, y a su hermano, presuntos integrantes de Fuerza Antiunión

Autoridades federales y capitalinas detuvieron a Derek Abraham “N”, alias “Duro”, de 23 años, y a su hermano Diego “N”, de 21, presuntos integrantes de la organización delictiva Fuerza Antiunión, tras ejecutar dos cateos en la alcaldía Venustiano Carranza.

La detención fue informada mediante un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), las cuales detallaron que las detenciones fueron efectuadas tras cateos en la citada alcaldía, donde también aseguradas diversas dosis de droga, seis teléfonos celulares y dos identificaciones.

Derek Abraham "N" y Diego "N", los detenidos. ı Foto: SSC-CDMX

Las autoridades informaron que los cateos se realizaron como parte de los trabajos de seguimiento a un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, el cual mantiene una disputa con el grupo conocido como “La Unión Tepito”.

El operativo se llevó a cabo después de labores de investigación de gabinete y de campo que permitieron ubicar dos inmuebles relacionados con la organización criminal. Con los datos de prueba obtenidos, un juez de control otorgó las órdenes para intervenir los domicilios ubicados en la alcaldía Venustiano Carranza.

A los detenidos se les decomisaron diversas dosis de droga y teléfonos celulares. ı Foto: SSC-CDMX

Durante la acción, los elementos detuvieron a Derek Abraham “N” y a Diego Altamirano “N”, quienes fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados, para que se determine su situación jurídica.

En el operativo también participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Resultado de investigaciones conjuntas y coordinadas para identificar y detener a generadores de violencia, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX y personal de la @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y el #CNI, ejecutaron dos órdenes de cateo… pic.twitter.com/mgFAGTNqYw — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 6, 2025

Finalmente, las dependencias participantes reiteraron que estas acciones forman parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para combatir a los generadores de violencia y fortalecer la seguridad en la Ciudad de México y en todo el país.

