UNAM reanuda actividades: Se instauran nuevos protocolos de seguridad en 39 de sus 45 planteles

Este lunes se reanudaron las actividades en 39 de los 45 planteles de educación media superior y superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

De acuerdo con el boletín publicado a las 11:45 horas, la secretaria general de la UNAM, Patricia Dolores Dávila Aranda, los 39 planteles que reanudaron actividades en modalidad presencial son:

22 de las escuelas y facultades

Nueve planteles de Escuela Nacional Preparatoria (ENP)

Cuatro de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)

Cuatro Escuelas Nacionales (ENES)

De acuerdo con la secretaria nacional, mañana se reanudarán labores en la Escuela Nacional de Trabajo Social, y que se encuentra aún en proceso el regreso a clases presenciales de 4 planteles:

Facultad de Odontología. Facultad de Medicina. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia.

En cuanto al CCH Sur, se precisó que ya se llegó a un acuerdo con los estudiantes, dento de los cuáles se incluye un cronograma de actividades, y el regreso a clases presenciales se estima que sea la próxima semana.

Asimismo, con la finalidad de revisar los avancer e incorporar los planteamientos correspondientes, hoy se llevará a cabo una mesa de diálogo con los padres de familia, y mañana se realizará la misma actividad con profesores.

En cuanto a la seguridad del CCH Sur, se propuso reforzar los mecanismos para ingresar al plantel, y esto se hará con la instalación de detectores de metales, mejora de alumbrado y la instalación de cámaras en el plantel.

Respecto al fallecimiento del alumno en el CCH Sur, la UNAM reiteró, en el acuerdo del pliego petitorio, que el proceso de investigación continúa por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Acuerdo del pliego petitorio de CCH Sur ı Foto: CCH Sur UNAM

De acuerdo con el boletín, conforme a las intsucciones de el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, esta semana en la que se supendieron actividades en los planteles de la institución, funcionaron para tener trabajo en conjunto con las y los directores y las comisiones locales de seguridad para tener mesas de diálogo.

Durante las mesas de diálogo que se lleavaron a cabo en los planteles se tuvo la participación de directoras y directores, comisiones locales de seguridad, y consejos técnicos, esto con la finalidad de analizar las condiciones particulares de cada uno de los planteles y hacer las modificaciones necesarias en los protocolos de seguridad.

Además, también se dará un reforzamiento en la atención de la salud mental de la comunidad universitaria, por lo que la Gaceta unam publicará las opciones que tendrán disponibles para brindar apoyo a quienes lo necesiten.