Diputados aumentan penas para quienes recluten menores en el crimen organizado

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que el día de hoy la Comisión de Justicia dictaminará una iniciativa de su autoría para castigar de manera más severa a quien reclute a niñas, niños y jóvenes para hacerlos parte del crimen organizado.

En entrevista con los medios de comunicación que cubren las actividades de la Cámara de Diputados, López Rabadán señaló que actualmente la pena es de 7 a 12 años, la cual se incrementará de 10 a 20 años y multa de mil a veinte mil días con estas reformas al artículo 201 del Código Penal Federal, con el fin de proteger a niñas, niños y jóvenes.

“Esta mayor rigidez es importante porque hemos visto como los jóvenes, lamentablemente, son utilizados por el crimen organizado y a esos criminales que lastiman el presente y el futuro de los jóvenes se les debe sancionar. Estamos hablando de una sanción mucho más alta de la que actualmente se tiene hoy”, sostuvo.

La Comisión de Justicia, que sesionará este día a las 17 horas, dictaminará entre otras iniciativas está, para sancionar con mayor rigidez a corruptores de menores, celebró López Rabadán.

“Con este dictamen aprobado en la Comisión, una vez que pase al Pleno, por supuesto que estamos garantizando desde la Cámara de Diputados la protección a las y los jóvenes”, destaco.

La legisladora señaló que la iniciativa busca también enviar un mensaje claro a la sociedad y a las organizaciones criminales: que el reclutamiento de menores no será tolerado y que quienes infrinjan la ley enfrentarán penas más estrictas.

“Estamos hablando de una acción que protege no solo a los jóvenes, sino también a las familias y a la comunidad en general, porque la infancia y adolescencia son el futuro del país”, dijo.

Asimismo, López Rabadán resaltó que este tipo de reformas se alinean con los compromisos internacionales de México en materia de derechos de la niñez y adolescencia, así como con las recomendaciones de organismos que supervisan la protección de menores frente a situaciones de riesgo.

Hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y denunciar cualquier intento de reclutamiento, subrayando que la prevención es tan importante como la sanción.

Con estas medidas, el Congreso de la Unión busca reforzar la estrategia nacional contra el crimen organizado y garantizar que los menores puedan desarrollarse en entornos seguros, libres de violencia y explotación.

