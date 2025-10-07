Sheinbaum envía al Senado propuestas para integrar la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

El pleno del Senado de la República, en una fotografía ilustrativa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió al Senado de la República la propuesta de nombramiento de las cinco personas que conformarán el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), organismo responsable de la supervisión, promoción y regulación del sector, dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

En el oficio dirigido a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, la mandataria recordó que la conformación del nuevo órgano regulador se enmarca en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 16 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece un esquema de independencia técnica, operativa y de gestión para garantizar el funcionamiento autónomo de la CRT.

De acuerdo con la legislación, la CRT será la encargada de regular el uso del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, la radiodifusión, las redes de telecomunicaciones y la infraestructura tecnológica, además de emitir disposiciones técnicas para fortalecer la competitividad y la conectividad del país.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2915 del 7 de octubre del 2025

Sheinbaum subrayó que el acceso a internet de banda ancha y a las tecnologías de la información y la comunicación constituye un derecho constitucional, y que el objetivo del nuevo marco institucional es reducir brechas digitales, garantizar equidad en la conectividad y asegurar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos en la sociedad digital.

¿Quiénes son los comisionados propuestos por Sheinbaum?

El Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estará integrado por cinco comisionados designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, con periodos escalonados de tres a siete años. Las propuestas enviadas por la Presidencia son:

Ledénika Mackensie Méndez González , doctora en Derecho y directora de Seguridad Espacial de la Agencia Espacial Mexicana, propuesta para un periodo de tres años (2025–2028)

María de las Mercedes Olivares Tresgallo , defensora de las audiencias en el Sistema Universitario de Radio y TV de la UAQ, para cuatro años (2025–2029)

Adán Salazar Garibay , doctor en Robótica e ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, director de Atención Telefónica en la ATDT, para cinco años (2025–2030)

Tania Villa Trápala , doctora en Electrónica y Telecomunicaciones, Presidenta de la Comisión de Estudio 12 de la UIT, para seis años (2025–2031)

Norma Solano Rodríguez, maestra en Derecho y coordinadora nacional de Transformación Digital en la ATDT, para siete años (2025–2032)

Además, Sheinbaum envió al Senado los nombramientos de Andrea Marván, Ana María Reséndiz Mora, Óscar Alejandro Gómez Romero, Ricardo Salgado y Haydee Soledad Aragón como integrantes del Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Ambos paquetes de designaciones fueron turnados a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual ratificación, conforme al procedimiento constitucional aplicable a los órganos reguladores desconcentrados del Ejecutivo Federal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr