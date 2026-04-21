Siete heridos en ataque de Teotihuacán permanecen hospitalizados, informan en Mañanera de CSP

Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México, este martes en Palacio Nacional.

Hasta esta mañana, siete de las 13 víctimas del ataque cometido por un hombre este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, permanecen hospitalizadas y el Gobierno de México ya se ha puesto en contacto con los países y representaciones de los países de origen de las y los lesionados.

Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México, expuso que siete de los heridos fueron por arma de fuego y seis de estos ya se encuentran dados de alta.

Precisó que la nacionalidad de los heridos es múltiple: canadiense, estadounidense, colombiana, rusa, brasileña y de Países Bajos.

Además de esto, confirmó que sólo hubo dos decesos, el de una turista canadiense y el agresor, que se quitó la vida.

José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México agregó que entre los heridos había ocho mujeres, tres hombres, un adolescente de 13 años y un niño de seis años.

Informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya contactó a los países correspondientes, los consulados de los países a que pertenecen estas víctimas ya fueron notificados de manera formal.

El contacto también fue emprendido por las subcomisiones de búsqueda federales, en colaboración con ello, se brindará atención desde los consulados.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso que personal de la Comisión de Atención a Víctimas se trasladó de inmediato al lugar y a los hospitales, para brindar atención a los lesionados y sus familias.

“La prioridad fue en todo momento conocer el estado de salud de las personas afectadas, de parte del personal médico y atender de manera inmediata sus necesidades, establecer los enlaces institucionales necesarios para garantizar su atención integral”, comentó la funcionaria en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ahondó en que el apoyo va desde la atención médica hasta asistencia sobre hospedaje, alimentación, telefonía, contacto a familiares dentro del país o en el extranjero.

No habrá acción penal vs guardias que repelieron ataque

Los elementos de la Guardia Nacional que repelieron el ataque ocurrido este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán no serán procesados bajo ninguna acción penal, debido a que se considera justifica la decisión de haber activado su armamento.

Al explicar la cronología de los hechos, José Luis Cervantes comentó que los primeros respondientes al hecho fueron policías municipales y luego arribaron los guardias nacionales para intentar inmovilizar al agresor en medio de su huida.

Hasta ahora, se tiene confirmado que cinco guardias fueron los que cometieron las detonaciones, y hasta ahora se mantienen bajo entrevistas en una sede ministerial, mientras que sus armas se encuentran en resguardo.

Sin embargo, remarcó que se considera que la actuación de los elementos fue oportuna para evitar que el ataque escalara.

Derivado de esto, se encuentra que el uso de las armas fue justificado y no habrá procesamiento penal a los uniformados.

“Es muy importante señalar, como ya lo señalé como ya lo manifesté que es la oportuna intervención de la Guardia Nacional, lo que evitó que esto pasara a mayores y es por eso que se encuentra acreditada en grado de inicial una justificación por cumplimiento del deber y por lo tanto. Por lo que respecta a su situación, habrá un no ejercicio de la acción penal precisamente porque se actualiza esta causal de sobreseimiento y de ejercicio legítimo de sus funciones como oficiales correspondientes”, dijo.

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FGR