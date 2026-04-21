Zona arqueológica de Teotihuacán reabre al público mañana miércoles, informa Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la Conferencia del Pueblo.

Después del ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó dos muertos y 13 heridos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que será “mañana mismo”, el miércoles 22 de abril, cuando se reabra el acceso público al lugar, ahora con un reforzamiento de seguridad.

Así lo informó durante la Conferencia del Pueblo, donde, ante la pregunta de cómo se reintegrarán las actividades y los trabajadores al sitio turístico, la mandataria federal explicó que será mañana mismo, dos días después de los hechos, cuando se reanuden las actividades.

No obstante, explicó que la reapertura será mediante un reforzamiento de seguridad en accesos y puntos estratégicos.

“Mañana mismo se va a abrir la zona arqueológica con el reforzamiento de seguridad”, respondió Claudia Sheinbaum.

“Mañana mismo se va a abrir la zona arqueológica (de Teotihuacán) con el reforzamiento de la seguridad”, informa la presidenta Claudia Sheinbaum tras el ataque registrado ayer. pic.twitter.com/s3OAd2hir7 — Azucena Uresti (@azucenau) April 21, 2026

La mandataria federal y parte de su Gabinete dedicaron la mayoría de la Conferencia del Pueblo de este martes 21 de abril a explicar detalles del ataque armado de Teotihuacan ocurrido el lunes.

Así, se brindó nueva información, como que el tirador, de nombre Julio César Jasso, actuó solo y se hospedó en un hotel cercano a la zona arqueológica un día antes de los hechos.

Asimismo, al sospechoso se le hallaron, además del arma que usó, un cuchillo y 52 cartuchos útiles en una bolsa de plástico.

También, literatura, imágenes y otros objetos alusivos a tiroteos y masacres ocurridos a lo largo de la historia, como el de Columbine en 1999, en Estados Unidos.

“La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria, arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros y por otros personajes”, explicó José Luis Cervantes, fiscal General de Justicia del Estado de México.

Así será el reforzamiento de seguridad en Teotihuacán y zonas arqueológicas

Ante los hechos del lunes y la cercanía de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que aumentará el flujo turístico en México, el Gobierno federal aseguró que reforzará la seguridad en Teotihuacán y en otras zonas arqueológicas.

Los puntos principales de este reforzamiento de seguridad son:

Incrementar presencia de la Guardia Nacional

Reforzamiento de revisiones preventivas y controles de acceso

Fortalecimiento de sistemas de vigilancia

Ampliación del patrullaje físico y cibernético para “identificar y prevenir cualquier amenaza”

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