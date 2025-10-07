Sin conocimiento de que sacerdote asesinado en Guerrero haya estado vinculado con actividad ilícitas: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que hasta ahora no se tiene conocimiento de que el sacerdote Bertoldo Pantaleón, asesinado en el estado de Guerrero, haya estado vinculado con alguna actividad ilícita.

Consultado sobre el caso durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que el sacerdote viajaba a ofrecer misa y viajaban con su chofer, al que ahora se apunta como principal sospechoso del crimen y ya es buscado en colaboración con la Federación.

“Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, estamos trabajando con ellos, todo indica que él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta y va a salir a dar una misa y todo indica que es su propio chofer, estamos en búsqueda y apoyando a la fiscalía para la detención de esta persona”, declaró.

Tras mencionar que hasta ahora no se ha conseguido averiguar el motivo por el cual el párroco fue ultimado, mencionó que no se han encontrado indicios de que se relacionara con prácticas ilícitas ni que hubiera tenido amenazas.

“El móvil no lo tendríamos todavía, es información que nos comparte Guerrero y estamos trabajando con ellos. Su propio chofer es quien es una de las hipótesis de la fiscalía. Al momento no tenemos nosotros conocimiento (de amenazas); sin embargo, vamos a profundizar también con las autoridades locales… Vamos a nosotros a apoyar en todo con la Fiscalía, pero al momento no tenemos ningún indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto”, dijo.

