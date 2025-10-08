Fiscalía de Guerrero y Defensa arrestan a Bismar ‘N’, ‘El Güero’, por homicidio en San Luis Acatlán

La Fiscalía de Guerrero cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Bismar “N”, alias “El Güero”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de Gabriel “N”, por hechos ocurridos en el municipio de San Luis Acatlán.

La dependencia estatal explicó que el arresto fue en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 4 de octubre de 2025, el imputado habría privado de la vida a la víctima mediante disparo de arma de fuego derivado de una discusión en la localidad de Yoloxóchitl.

Mediante trabajos de investigación de gabinete y campo el imputado fue localizado y detenido en dicho municipio, y al momento de su aseguramiento le fueron leídos sus derechos constitucionales para posteriormente ser puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado que lo requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero reafirmó su compromiso con el acceso a la justicia y el combate a la impunidad, mediante acciones firmes y coordinadas a favor de la paz y la seguridad de las y los guerrerenses.

