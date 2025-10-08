Tras homicidio del 4 de octubre

Fiscalía de Guerrero y Defensa arrestan a Bismar ‘N’, ‘El Güero’, por homicidio en San Luis Acatlán

Fiscalía de Guerrero cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Bismar “N”, alias “El Güero”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de Gabriel “N”, por hechos ocurridos en el municipio de San Luis Acatlán

Presentación del implicado.
Presentación del implicado. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La Fiscalía de Guerrero cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Bismar “N”, alias “El Güero”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de Gabriel “N”, por hechos ocurridos en el municipio de San Luis Acatlán.

La dependencia estatal explicó que el arresto fue en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 4 de octubre de 2025, el imputado habría privado de la vida a la víctima mediante disparo de arma de fuego derivado de una discusión en la localidad de Yoloxóchitl.

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, este miércoles en Palacio Nacional.
Ha habido un “buen entendimiento” con EU, dice

‘TMEC es ley en los 3 países’, responde Sheinbaum a intención de Trump por negociación separada

Mediante trabajos de investigación de gabinete y campo el imputado fue localizado y detenido en dicho municipio, y al momento de su aseguramiento le fueron leídos sus derechos constitucionales para posteriormente ser puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado que lo requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero reafirmó su compromiso con el acceso a la justicia y el combate a la impunidad, mediante acciones firmes y coordinadas a favor de la paz y la seguridad de las y los guerrerenses.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Tris de hoy 8 de octubre del 2025.
Sorteos

Resultados del Tris de hoy 8 de octubre del 2025. Ve aquí los números ganadores