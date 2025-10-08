...Y alistan demanda ante tribunales internacionales

Soldados israelíes a bordo de uno de los barcos de la Flotilla Global Sumud, el pasado 2 de octubre.

Los seis mexicanos detenidos tras participar en la Flotilla Global Sumud evalúan interponer denuncias ante tribunales internacionales contra el gobierno israelí por violaciones a sus derechos humanos, informó David Peña, abogado de los detenidos.

Los activistas fueron capturados en aguas internacionales cuando intentaban entregar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza. Permanecieron detenidos durante seis días en condiciones irregulares antes de ser expulsados del territorio israelí.

David Peña detalló que los detenidos fueron ingresados ilegalmente a prisión, obligados a firmar documentos sin presencia de abogados ni traductores y fueron expulsados sin ningún procedimiento legal establecido. “Fueron secuestrados en aguas internacionales y sometidos a una serie de violaciones que hay que documentar y denunciar”, señaló.

TE RECOMENDAMOS: En operativo Abaten a cinco tras emboscar a policías estatales

497 personas viajaban en la Flotilla Global Sumud

Ernesto Ledesma, uno de los activistas mexicanos, denunció haber sufrido golpes y malos tratos físicos durante su reclusión. El abogado confirmó que realizarán peritajes médicos y psicológicos para sustentar las acciones legales.

Asimismo, Peña destacó la labor realizada por las autoridades diplomáticas mexicanas.”Ha sido muy complicado, muy tenso. Entendemos que para relaciones exteriores también, porque negociar con el gobierno israelí no es sencillo (...) el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores allá en la embajada, el embajador de México en Israel fue muy destacable”, mencionó.

Los seis mexicanos llegarán a la Ciudad de México durante las primeras horas de este miércoles. El embajador de México en Israel visitó a los detenidos en tres ocasiones y coordinó su liberación junto con autoridades jordanas.

Peña destacó que no a todos los activistas se les imputaron cargos penales ni acusaciones de terrorismo, lo que considera “una forma de controlar al gobierno israelí”. Una vez en México, sostendrán reuniones con la Secretaría de Relaciones Exteriores para definir las acciones legales a seguir ante instancias internacionales.