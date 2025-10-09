Cae en Nezahualcóyotl ‘El Gordo Adolfo’, un peruano buscado por la Interpol por homicidio de suboficiales

Cae en Nezahualcóyotl ‘El Gordo Adolfo’; era buscado por la Interpol por homicidio.

En una operación coordinada, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN), del Instituto Nacional de Migración (INM) e Interpol detuvieron a Adolfo Ernesto “N”, alias “El Gordo Adolfo”, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

El detenido contaba con una orden de aprehensión en Perú y una ficha roja internacional emitida por Interpol por su presunta participación en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú, ocurrido en marzo de 2016.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el operativo se efectuó luego de que las autoridades mexicanas ubicaran un domicilio en la colonia Las Maravillas, en Nezahualcóyotl, donde se refugiaba “El Gordo Adolfo”.

Tras confirmar su identidad, los agentes procedieron a su captura sin realizar disparos y le informaron sus derechos de ley antes de ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

‘El Gordo Adolfo’ huyó a México y se refugió en Nezahualcóyotl, Edomex

Según el reporte, “en 2016 la Policía Nacional de Perú detuvo a varios implicados en los hechos, sin embargo, Adolfo ‘N’ huyó a México, por lo que contaba con una orden de aprehensión en Perú y ficha roja emitida por Interpol”.

Posteriormente, personal de la Marina brindó seguridad durante el traslado del detenido a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicadas en la alcaldía Iztapalapa, donde se determinará su situación jurídica y su eventual proceso de deportación.

El Gabinete de Seguridad destacó que la detención de ‘El Gordo Adolfo’ forma parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y capturar a generadores de violencia que pretendan evadir la justicia en territorio nacional.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de colaborar con autoridades internacionales para detener a generadores de violencia”, concluye el comunicado.

