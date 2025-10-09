Temblor en México HOY 9 de octubre: Noticias AL MOMENTO de sismos

El territorio mexicano está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo que son frecuentes los movimientos telúricos, especialmente en la zona sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), así como la zona centro del país, donde se ubica la capital mexicana.

Debido a esto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lleva un monitoreo de todos los sismos que se registran en territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos más pequeños, es decir, con magnitud menor a 3.0, considerados microsismos, los cuales son frecuentes en la Ciudad de México.

Aunque todo el tiempo ocurren sismos —pues son parte de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas—, solo algunos requieren atención especial por su repercusión en el territorio del estado donde se originó o de las entidades cercanas.

¿Qué sismos se han registrado en México HOY 9 de octubre?

Hasta el momento de esta mañana del jueves 9 de octubre únicamente se han registrado tres actividades sismicas en el país

El primero en registrarse este jueves fue de magnitud 4.0 a las 00:58:51 horas ubicado 59 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benitez, Guerrero con una profundidad de 7.6 kilómetros.

El siguiente tuvo, de igual manera, magnitud 4.0 a las 1:22:01 horas ubicado 55 kilómetros al noreste de Cintalapa, Chiapas con una profundidad de 149.9 kilómetros.

El último que se ha registrado esta manaña de igual forma tuvo magnitud 4.0 a las 04:46:14 horas ubicado 59 kilómetros al noreste de Cintalapa, Chiapas con una profundidad de 153.2 kilómetros.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 59 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS 09/10/25 04:46:14 Lat 17.09 Lon -94.09 Pf 153 km pic.twitter.com/AJQ1Aikn4t — Sismológico Nacional (@SSNMexico) October 9, 2025

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación

Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer

Tener a la mano un botiquín , linterna, radio a pilas y documentos importantes

Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente

Alejarse de ventanas, vidrios , puertas y objetos que puedan caer

No usar elevadores ni salir corriendo ; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro

Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después: