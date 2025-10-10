Morena expulsa a Hernán Bermúdez Requena por presunta vinculación con delitos graves

La CNHJ de Morena resolvió por unanimidad la expulsión definitiva de Hernán Bermúdez Requena.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena resolvió la expulsión definitiva de Hernán Bermúdez Requena del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, luego de que fuera vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado.

De acuerdo con la resolución emitida el 2 de octubre —a la que tuvo acceso La Razón—, el procedimiento sancionador fue iniciado de oficio el 17 de julio de 2025, tras difundirse públicamente los hechos que derivaron en la investigación. Dichos actos, señaló el órgano interno, representan una transgresión a los principios fundamentales del partido.

Hernán Bermúdez fue detenido en Paraguay. ı Foto: Cuartoscuro

La CNHJ consideró que la permanencia de Bermúdez Requena en Morena “resulta incompatible con los principios estatutarios” que rigen la vida interna del movimiento. En la resolución se precisa que el ahora exmilitante violó los artículos 53, incisos b, c y j del Estatuto, relativos a la obligación de actuar conforme a los principios, valores y normas del partido.

El órgano partidista recordó que, según el artículo 3 del Estatuto, los llamados Protagonistas del cambio verdadero deben conducirse sin ambiciones de dinero o poder, y en favor de causas colectivas. Asimismo, el artículo 6, inciso k, obliga a los militantes a comportarse con dignidad en toda actividad pública y de servicio social.

Hernán Bermúdez Requena es señalado como presunto líder del grupo criminal "La Barredora". ı Foto: SSPC

La CNHJ afirmó tener competencia legal para conocer del caso, con base en el artículo 41 constitucional, la Ley General de Partidos Políticos y los estatutos internos. Además, sostuvo que los hechos son “de dominio público y ampliamente documentados”, por lo que no requieren pruebas adicionales, conforme a la jurisprudencia P./J. 74/2006 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como parte de la sanción, la Comisión ordenó a la Secretaría de Organización cancelar de manera definitiva el registro del exmilitante y pidió a la Comisión Nacional de Elecciones inhabilitarlo permanentemente para contender como candidato, incluso en calidad de externo.

El órgano partidista consideró que la permanencia del exmilitante contravenía los principios de Morena. ı Foto: Especial.

La resolución fue aprobada por unanimidad y citó el Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia, que faculta a los partidos a expulsar a quienes vulneren sus valores.

El expediente fue declarado total y definitivamente concluido, y publicado en los estrados electrónicos del órgano jurisdiccional para notificación y cumplimiento de los efectos legales correspondientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am