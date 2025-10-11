Ejército rinde homenaje al Heroico Colegio Militar por sus 202 años de historia

El Ejército rinde homenaje a la institución formadora de líderes militares y llama a los cadetes a honrar el uniforme con disciplina y patriotismo.

Al conmemorar el 202 aniversario de la creación del Heroico Colegio Militar, el comandante del Ejército Mexicano, general Francisco Leal Ojeda, destacó la vocación de servicio, la lealtad y el compromiso institucional que por más de dos siglos han caracterizado a esta escuela formadora de líderes militares, al tiempo que llamó a las nuevas generaciones de cadetes a “honrar el uniforme con pasión, disciplina y grandeza”.

En las instalaciones de la Fortaleza de San Carlos, cuna del Colegio Militar, el mando recordó que fue en ese recinto donde el 11 de octubre de 1823, por acuerdo del entonces ministro de Guerra y Marina, José Joaquín Herrera, nació la institución que ha marcado la historia del país. “Aquí los primeros cadetes forjaron la identidad militar moderna de México”, subrayó.

Leal Ojeda hizo un recorrido histórico por los principales episodios en los que los cadetes reafirmaron su lealtad a la República, desde su negativa a participar en la rebelión de Montaño en 1827, hasta la célebre gesta de los Niños Héroes en 1847, que —dijo— “se convirtió en símbolo de patriotismo mexicano”.

Añadió que, en 1913, durante la Marcha de la Lealtad, los alumnos del Colegio acompañaron al presidente Francisco I. Madero en defensa de la legalidad, y que años más tarde lo hicieron con Venustiano Carranza en la llamada Columna de la Legalidad.

Recordó que el 29 de diciembre de 1949, el entonces presidente Miguel Alemán Valdés otorgó al plantel el título de “Heroico”, y que en 1976 fue trasladado a su actual sede en Tlalpan, Ciudad de México, inspirada arquitectónicamente en el calmécac mexica, símbolo del legado guerrero de los antiguos mexicanos.

“El Heroico Colegio Militar representa una de las instituciones más emblemáticas del país al ser formadora de los líderes militares de México. Su profunda herencia histórica y patriótica lo consolidan como referente de valores, disciplina y entrega absoluta a la nación”, expresó el comandante.

El general Leal Ojeda resaltó que el Colegio se ha adaptado a los retos del siglo XXI, al ofrecer una formación integral, militar y académica, abierta a jóvenes de todo el país, “sin distinción de ningún tipo”. En su mensaje, convocó a los actuales cadetes a mantener vivo el legado de quienes los precedieron:

“Sean dignos del uniforme que portan; estudien con pasión, disciplínense con rigor y sueñen en grande, porque el futuro de la nación también descansa en ustedes”, enfatizó.

Finalmente, extendió un reconocimiento a los militares en activo y en retiro que fueron formados en la institución, al señalar que “su profesionalismo mantiene vivo el espíritu del Colegio en cada rincón del país, donde se hace presente la fuerza del Ejército Mexicano”.

