Tormenta tropical Raymond se aproxima a Baja California Sur

La tormenta tropical Raymond mantiene su trayectoria hacia el sur de Baja California Sur, donde podría ingresar a tierra en las próximas horas como depresión tropical, dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el último reporte, emitido a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema se localizaba a 135 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 24 kilómetros por hora.

El fenómeno meteorológico provocará lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el centro y sur de Baja California Sur, así como en el centro y este de Sonora y en el oeste y sur de Chihuahua. Además, se prevén precipitaciones muy fuertes - de 50 a 75 milímetros— en Durango, Sinaloa y Nayarit, y fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Baja California.

La circulación de Raymond también generará vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en la costa sur de Baja California Sur; de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en las costas de Nayarit y Sinaloa, y de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora, en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Asimismo, se esperan oleajes de entre 2.5 y 3.5 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y de 1.5 a 2.5 metros en el occidente de Baja California.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta Santa Fe, en Baja California Sur.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, así como causar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. También alertaron que los vientos podrían derribar árboles, postes y anuncios publicitarios, por lo que exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

