Vuelca pipa y explota sobre la México - Puebla; conductor estaría grave | VIDEO

Una pipa volcó y explotó sobre la autopista México - Puebla, a la altura del municipio poblano de Santa Rita Tlahuapan, lo cual provocó un cierre de circulación y tráfico intenso, si bien no se han reportado decesos o heridos de gravedad.

Alrededor de las 11:30 horas de este sábado, se registró que una pipa cargada con combustible perdió el control y chocó contra un tractocamión, lo que provocó la volcadura de la primera.

A causa de esto, la pipa explotó, lo que provocó una onda expansiva y, después, una larga columna de humo negro que se hizo visible kilómetros a la distacia.

Usuarios en redes sociales compartieron videos de esta columna de humo, así como del vehículo accidentado y de la larga fila de tráfico.

A propósito, Caminos y Puentes Federales (Capufe) precisó que este accidente ocurrió a la altura del kilómetro 72, y que, a causa de labores para atenderlo, se cerró la circulación a ambos sentidos.

“Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de volcadura e incendio de tracto camión tipo pipa que transporta combustóleo. El personal de CAPUFE, Guardia Nacional y Protección Civil realizan las labores de atención en la zona del accidente”, escribió.

Mientras que Guardia Nacional Carreteras también tomó conocimiento del accidente, y remarcó que se llevó a cabo un “cierre total” de circulación, por lo que pidió tomar precauciones.

Hasta el momento, se desconoce si por estos hechos hubo personas fallecidas e, incluso, no se conoce una cifra de personas heridas. Equipos de seguridad están trabajando en el lugar, por lo que se prevé que se dé más información conforme avance el día.

Al respecto, la Policía Municipal de Tlahuapan informó que en el lugar de los hechos ya se encuentran trabajando elementos de Protección Civil Municipal, Policía municipal y paramédicos. Además, se solicitó la intervención de los bomberos para acelerar las labores de seguridad.

En conjunto, estos equipos de emergencia se encuentran controlando el incendio, garantizando la seguridad vial y realizando trabajos preventivos de evacuación.

“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros habitantes y la atención oportuna del incidente, por lo que les pedimos mantener la calma y mantenerse informados por los medios oficiales”, escribió la Policía Municipal en su comunicado.

El accidente ocurre en medio de preocupación por accidentes con unidades de carga, un mes después de que una explosión de una pipa, similar a esta, privara de la vida a al menos 31 personas en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

