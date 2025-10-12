Presidenta Claudia Sheinbaum visita a damnificados por las lluvias en Puebla, Veracruz e Hidalgo

La Presidenta Claudia Sheinbaum realizará este domingo un recorrido por los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, en apoyo y atención a las personas afectadas por las lluvias, realizará este domingo un recorrido por los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, donde las Fuerzas Armadas implementan los Planes DN-III-E y Marina al igual que en San Luis Potosí y Querétaro, entidades que visitará mañana lunes 13 de octubre.

“Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado”, puntualizó a través de redes sociales.

Destacó que, desde el pasado viernes 10 de octubre, se instaló el Comité Nacional de Emergencias para auxiliar a la población de los 111 municipios afectados de los estados Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro, en donde se presentaron 108 interrupciones en 18 carreteras federales: 103 ya fueron atendidas y se trabaja en las cinco restantes, además de que se garantiza que haya alimentación, agua potable y que los refugios operen al 100 por ciento.

▶ #Vídeo | Claudia Sheinbaum recorre zonas afectadas por las lluvias este domingo en Puebla, Veracruz e Hidalgo, con apoyo del Plan DN-III-E y Marina. 🌧️💪https://t.co/9K8PqS2Cmd

📹: cortesía / @LaRazon_mx pic.twitter.com/2XACIEDAlg — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 12, 2025

“A las personas que perdieron a un familiar, no solo nuestra solidaridad, sino nuestro apoyo. Y a las personas que aún no encuentran a sus familiares, les pido, por favor, que puedan llamar al 079, ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población”, puntualizó.

Detalló que este domingo, a las 19:00 horas, se reunirá de nueva cuenta el Comité Nacional de Emergencias y en *“La conferencia del pueblo” *de este lunes, se informarán las acciones que se realizan en apoyo a la población.

Visitamos Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo. Atienden elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como los gobiernos estatal y… pic.twitter.com/v2NZ7lIndO — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT