Sheinbaum garantiza apoyo para viviendas afectadas por lluvias; censo y limpieza comienza este lunes

En el municipio de Álamo Temapache, Veracruz cientos de familias se vieron afectadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que los trabajos de limpieza y el censo de las familias damnificadas por las inundaciones en Veracruz iniciaran este lunes 13 de octubre.

En un mensaje en video, la Presidenta explicó que varias comunidades se encuentran aisladas; sin embargo, este domingo se pudieron realizar puentes aéreos para llevar ayuda.

Al momento, autoridades se encuentran trabajando en las carreteras que se vieron afectadas para poder liberar el paso. “Está trabajando conjuntamente el gobierno del estado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, con el apoyo de Defensa y Marina e incluso muchas empresas constructoras privadas”.

Las dos zonas urbanas más afectadas en el estado son Poza Rica y Álamo, en la primera, se bajaron los niveles de agua por lo que este lunes iniciarán los trabajos de limpieza.

Desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz, informamos que los tres órdenes de gobierno atienden la emergencia por lluvias en comunidades donde ya establecimos puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos; también trabajamos para restablecer caminos. En… pic.twitter.com/dmpbfRqLTm — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 13, 2025

Con el fin de agilizar los trabajos de limpieza, Poza Rica se dividió en cuatro sectores a cargo de la Defensa, Marina, gobierno del estado y gobierno municipal, mientras que Álamo se dividió en cinco sectores, para los que garantizó apoyos en labores de limpieza.

Previamente, detalló ante medios de comunicación que a partir de este lunes llegarán Servidores de la Nación para censar las viviendas afectadas en Veracruz.

“A todos, si perdieron su comercio, perdieron su vivienda, a todos se les va a apoyar. Para eso primero se hace el censo y a partir de la información que tengamos ya se les dice cuál es el primero, segundo y tercer apoyo que se va a dar, incluso zonas agrícolas”,

Por ora parte, luego de que estudiantes de la Universidad Veracruzana protestaron por la desaparición de sus compañeros en medio de las inundaciones, Sheinbaum aseguró que no se esconderá ninguna información.

Comentó que ya se ha puesto en contacto con el rector de la Universidad, quien ya realiza un censo de estudiantes; precisó que hasta ahora solo se ha identificado a dos que perdieron la vida.

“En cualquier lugar en donde una persona reporte que hay una persona no localizada, vamos a hacer la búsqueda. Han llegado aeronaves de la Fuerza Aérea, helicópteros, todo lo necesario para poder apoyar a todas las comunidades. Mañana [lunes 13 de octubre] en la mañana vamos a dar toda la información, estado por estado de las personas fallecidas y no localizadas y que todos sepan que no vamos a esconder ninguna información”, dijo.

Reafirmó la atención a toda la población afectada, pues la Secretaría de Bienestar censará a partir de mañana, casa por casa para que todos los damnificados puedan obtener apoyo.

“Sobre las personas que perdieron la vida, hay un protocolo para obtener toda la información, es a través de la Fiscalía del Estado y las personas que aún se encuentran no localizadas, les pedimos que hablen al 079 si tienen un familiar no localizado”, explicó.

Informamos a la población sobre diversas labores de atención a la emergencia en Poza Rica, Veracruz. pic.twitter.com/Vtgpd77c5u — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

Sheinbaum recorre puntos afectados por lluvias en La Huasteca

Hasta esta tarde, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió las comunidades afectadas en tres municipios de los estados de Puebla y Veracruz que resultaron afectados por las lluvias torrenciales que cayeron sobre la región de La Huasteca.

La primera visita la realizó en el municipio de Huauchinango, uno de los más devastados en la Sierra Norte de Puebla, donde se acercó a la población para informarles sobre los protocolos de atención.

Allí remarcó que las condiciones climáticas han permitido avanzar rápidamente y hacer puentes aéreos entre las comunidades que aún están aisladas.

También acudió a la comunidad de La Ceiba, en donde las brigadas de la Secretaría de Bienestar ya iniciaron con el levantamiento del censo de las afectaciones, para posteriormente entregar los apoyos a las personas damnificadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum realizó este domingo un recorrido por los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo ı Foto: Especial

Puntualizó que tanto la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) como de Marina se desplegaron con cocinas comunitarias y una planta potabilizadora para atender a diez mil personas.

Posteriormente, se trasladó a Poza Rica, Veracruz, el municipio con mayores daños en esta región.

Allí, la mandataria detuvo el vehículo en el que iba y con un micrófono y bocina comunicó a los pobladores los apoyos que estarán acercándose, sobre todo en labores de limpieza.

En cada uno de sus recorridos fue acompañada por los titulares de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, así como por los gobernantes de cada estado y municipio.

En Puebla recorrimos La Ceiba, donde este lunes las brigadas de la Secretaría de Bienestar comienzan el censo de afectaciones.



Elementos de Defensa Nacional y Marina apoyan con cocinas comunitarias y una planta potabilizadora para atender diez mil personas durante la… pic.twitter.com/28bCPsI0b8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

