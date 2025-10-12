Sube a 44 la cifra de muertos por intensas lluvias en el país; Gobierno acelera atención

En Puebla, Hidalgo y Querétaro, personal del Ejército mantiene recorridos de vigilancia y monitoreo de zonas de riesgo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, según las cifras actualizadas de las entidades afectadas por las intensas lluvias de esta semana, van 44 personas fallecidas por los estragos ocasionados por la situación meteorológica, siendo Veracruz e Hidalgo los estados más afectados.

A través de un comunicado, Protección Civil remarcó que el Gobierno mexicano ha intensificado los trabajos de atención y recuperación en las zonas afectadas por las lluvias, y brindó la actualización tanto de las afectaciones y los fallecimientos como de los operativos que se han desplegado.

Elementos de la Marina y la Defensa apoyan a población afectada por inundaciones. ı Foto: X, @Claudiashein

Así, remarcó que, según las cifras actualizadas que brindaron las autoridades de los cuatro estados más impactados por las lluvias, la cifra más reciente de muertos en Veracruz es de 18 personas; en Puebla, nueve; en Hidalgo, 16, y en Querétaro, una.

De esta forma, el estado de Veracruz, se reportaron 69 municipios afectados, con atención prioritaria en Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán. Según el reporte, operan 42 refugios temporales que atienden a 3,155 personas, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido el 78% del servicio eléctrico tras afectar a más de 249 mil usuarios.

#ComunicadoCNPC📃



EL GOBIERNO DE MÉXICO ACELERA LOS TRABAJOS DE ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN EN ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS pic.twitter.com/8dn8MjIiUz — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 12, 2025

En Puebla, hay 37 municipios afectados y 83 refugios habilitados. Participan más de 1,400 elementos de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Marina, además de personal de la CFE, Conagua, SICT y Pemex.

En Hidalgo, las labores se concentran en Zacualtipán, Huazalingo y Tianguistengo, donde participan elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Marina y autoridades locales. Un refugio temporal atiende actualmente a siete personas.

Porque somos #UnaMarinaCercaDeTi



Tras el paso de varios fenómenos meteorológicos en Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, nuestro personal se movilizó para apoyar a las comunidades afectadas, realizando:



✅ Saneamiento de colonias, calles y avenidas, así como desazolve y… pic.twitter.com/dbxPHobLX9 — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 12, 2025

Por su parte, en San Luis Potosí, cinco municipios registran afectaciones, con atención prioritaria en Tamazunchale. En esta entidad, la CFE reportó la restauración total del servicio eléctrico a más de 35 mil usuarios.

Finalmente, en Querétaro, siete municipios han sido impactados, principalmente Pinal de Amoles y Amealco de Bonfil, con operativos coordinados entre la Defensa, la Guardia Nacional, la SICT y la Conafor.

El comunicado concluye señalando que el Comité Nacional de Protección Civil mantiene sesión y coordinación permanente con las y los gobernadores de los estados afectados “con el propósito de consolidar los esfuerzos interinstitucionales de auxilio, atención y recuperación en apoyo a las comunidades más afectadas”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am