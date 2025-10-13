Autoridades federales aseguran más de 418 mil litros de ‘huachicol’ en cuatro estados

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó este lunes el aseguramiento de 418 mil 339 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita, además de diversos tractocamiones y tanques de almacenamiento, mediante distintos operativos implementados para combatir el robo de combustible.

En el municipio de El Carmen, Nuevo León, autoridades ejecutaron una orden de cateo en un predio donde fueron arrestadas cinco personas y confiscados 115 mil 500 litros de diésel, 147 mil 839 litros de hidrocarburo y 14 mil litros de ácido sulfúrico.

En el mismo sitio se incautaron un tractocamión, 20 contenedores, cuatro tanques de almacenamiento y seis bombas centrífugas.

En Jaumave, Tamaulipas, personal del Ejército, durante inspecciones aleatorias a vehículos en la carretera Victoria-Tula, detuvieron al operador de un tractocamión de doble remolque que trasladaba 70 mil litros de gasolina, cuya procedencia legal no pudo ser comprobada.

En San Luis Potosí, sobre la carretera Tula-San Antonio, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aprehendieron a dos personas a bordo de un tractocamión acoplado a un autotanque que cargaba 55 mil litros de hidrocarburo, sin poder acreditar su legal procedencia.

En San Luis Potosí, aseguran autotanque que cargaba 55 mil litros de hidrocarburo. ı Foto: Especial.

En Villagrán, Guanajuato, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos de Seguridad Física de Pemex y con el apoyo de la Guardia Nacional, catearon un inmueble donde incautaron 30 mil litros de hidrocarburo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr