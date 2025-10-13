Menos de 30 agentes aduanales ‘controlaban todo’ el huachicol fiscal: funcionario de ANAM

En el inicio del análisis de la reforma a la Ley Aduanera en el Senado de la República, Tonatiuh Márquez Hernández, director general de investigación aduanera de la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM), dio a conocer que menos de 30 agentes aduanales controlaban más del 90 por ciento de las operaciones referentes al “huachicol fiscal”.

“Menos de 30 agentes aduanales controlaban todo el contrabando de hidrocarburos del país, para que se den cuenta de la magnitud del problema que tenemos, y no es ir en contra de un gremio”, refirió el funcionario ante senadores de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos.

Lo anterior, luego de que el senador Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN, externara que la iniciativa cuenta con sanciones muy estrictas para agentes aduanales.

“Son los agentes aduanales que se prestan a esas actividades irregulares y por lo tanto son los agentes aduanales que están conscientes que están cometiendo un delito, pero se amparan con un excluyente”, agregó Tonatiuh Márquez.

Tonatiuh Márquez, director general de investigación aduanera de la ANAM. ı Foto: Senado de la República

Hay 818 carpetas de investigación por huachicol fiscal con detenidos

En torno a la existencia de carpetas de investigación, el funcionario detalló que al mes de septiembre existían 818 con algún detenido. Asimismo, había 6 mil 889 sin detenidos, 310 judicializadas y más de 310 puestas a disposición con jueces de control.

Actualmente, suman más de 326 sujetos vinculados a proceso por este tipo de delitos y más de 78 sentenciados.

Márquez agregó que los agentes aduanales “ni siquiera ya se toman la molestia de ir a revisar sus despachos”.

Refirió que tras realizar operativos en las aduanas de Pantaco, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, detectaron que el agente aduanero “en aras de colaborar con la autoridad y de buscar que haya un mayor un mejor y mayor cumplimiento de la norma y de la ley”, lo que buscó fue obstaculizar y colapsar las aduanas.

“Nos dimos cuenta que muchas de estas mercancías venían con 40 pesos de pago de impuestos, temporales, prácticamente no hacía nada cuando de simple vista es ilógico. Hubo agentes aduanales que modularon 800 operaciones en una hora, lo cual es prácticamente imposible ”, señaló.

Asimismo, advirtió que ningún contenedor “en ninguna faz de la tierra vale 300 pesos, mil pesos. Detectamos que más del 80 por ciento de estos contenedores venían pagando menos de 50 mil pesos” .

Hay 45 procedimientos contra agentes aduanales: ANAM

En tanto, Rafael Marín Mollinedo, titular de la ANAM, reveló que se han instaurado 45 procedimientos contra agentes aduanales por irregularidades y omisiones, de los cuales 34 son cancelaciones de patentes aduanales y 10 inicios de procedimiento de cancelación de patente, los cuales se encuentran pendientes de resolución.

El funcionario explicó que las conductas observadas provienen principalmente del incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, de inexactitud o falsedad de los datos y de los documentos proporcionados a la autoridad.

Señaló que aunque los agentes aduanales argumentan que no tuvieron conocimiento de dicha inexactitud, “lo cierto es que en términos de la ley vigente están obligados a examinar las mercancías para la debida formulación del pedimento”.

Marín Mollinedo expuso dos ejemplos de estas irregularidades. En el primero, un agente aduanal tramitó pedimentos declarando mercancía tapetes para perros.

“Y al momento del despacho aduanero, cuando procede reconocimiento, se detecta que la mercancía presentada físicamente, son electrodomésticos”.

En el segundo caso, reveló que “agentes aduanales tramitaron pedimento declarando aceite mineral de petróleo, cuando en realidad los componentes eran gasolina y diésel”, una irregularidad que “se puede detectar sin un análisis de laboratorio por parte de la autoridad de aduana, ya que la descripción de gasolina y diésel se advertía de los manifiestos únicos ferroviarios”.

Se prevé que la iniciativa de reforma a la Ley de Aduanas sea analizada y votada este martes en comisiones del Senado de la República.

cehr