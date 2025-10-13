Propondrán a senadores donar una quincena para damnificados por inundaciones

Al inaugurar el centro de acopio de víveres para apoyar a los damnificados por las intensas lluvias en cinco estados del país, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que se propondrá ante el Pleno que los legisladores de la Cámara Alta donen una quincena de su dieta a los afectados.

“Es una propuesta que estamos haciendo, que la vamos a someter al Pleno el martes. Es una propuesta”, dijo.

Castillo Juárez explicó que con lo que se acumule se hará una donación en especie para quienes resultaron afectados con las fuertes lluvias de los últimos días en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

“Se está considerando que sea una quincena del salario para comprar lo necesario, pueden ser picos, palas, en fin. Vamos a ver, de acuerdo a los requerimientos nos planteen, pueden ser picos, palas, vamos a ver, de acuerdo a los requerimientos que nos planteen, y esto será en especie, con las facturas, ya específicamente lo que se vaya a comprar”.

Como parte de las acciones que realizaremos desde el @senadomexicano, hoy instalamos el centro de acopio donde estaremos recaudando ayuda para el pueblo de México de 10am a 6pm, de lunes a viernes; estas acciones se llevarán a cabo en coordinación con @Defensamx1 y la presidenta… pic.twitter.com/CAZKHHrRQ2 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) October 13, 2025

La senadora también convocó a los ciudadanos a llevar apoyo al centro de acopio, y llevar artículos de primera necesidad como agua embotellada, alimentos no perecederos, alimento s enlatados, leche en polvo o ultra pasteurizada, fórmula para bebés, galletas y cereales.

Además de papel higiénico, jabón, pasta dental y cepillos de dientes, toallas sanitarias, pañales para bebés y adultos, gel antibacterial, toallas húmedas; cloro, jabón en polvo, escobas y trapeadores, cubetas, bolsas de basura, guantes de hule; botiquín de primeros auxilios, alcohol, gasas y vendas, medicamentos básicos como analgésicos, antiinflamatorios, repelente de insectos y suero oral.

La morenista explicó que en la entrega de víveres no estará involucrado ningún partido político, pues lo que se acumule se entregará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que se encargue de llevarlo a los damnificados.

📷 La presidenta del Senado, @LauraI_Castillo, encabezó la instalación de un centro de acopio para ayudar a las personas afectadas por las lluvias, el cual se encuentra en la Plaza Luis Pasteur, a un costado del Senado, y opera de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.… pic.twitter.com/GKf90MeO8g — Senado de México (@senadomexicano) October 13, 2025

“Esto lo ejerce directamente la Secretaría de la Defensa Nacional y así es como se hará. Eso sabemos que será de esa manera y no será que un senador en específico vaya a llevar este recurso a donde se requiere, sino todo será a través de la Sedena. Eso debe quedar muy claro”, aseguró.

Quienes deseen ayudar a las familias que más lo necesitan pueden acudir a la Plaza Luis Pasteur, ubicada en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes.

El centro de acopio estará abierto diariamente desde las 10 de la mañana a las 18 horas, hasta que sea necesario.

La presidenta del Senado, @LauraI_Castillo, convoca a donar en el centro de acopio que se instalará mañana a partir de las 10:00 hrs. en la Plaza Luis Pasteur; en apoyo de las personas damnificadas por las intensas lluvias en la Huasteca. pic.twitter.com/lJGCUJRs2n — Senado de México (@senadomexicano) October 13, 2025

