Estos son los últimos días de registro para las Becas de Benito Juárez de educación Media Superior y Superior

Las Becas del Bienestar son otorgadas a las y los estudiantes con la finlidad de que estos puedan recibir un apoyo económico para que la deserción académica disminuya.

Con estos apoyos económicos que son otorgados bimestralmente, se fortalece la igualdad de acceso a la educación y las y los jóvenes pueden tener un respado económico para continuar con sus estudios.

El registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez cierra este miércoles 15 de octubre del 2025, por lo que quienes quieran ser beneficiarios y recibir mil 900 pesos bimetrales deberán inscribirse antes de que se cierre el registro.

TE RECOMENDAMOS: Senadores muestran solidaridad Senadores planean donar hasta 15 días de dieta para afectados por las lluvias en la huasteca

De igual manera, la Beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro cierra su registro este miércoles 15 de octubre, por lo que las y los estudiantes de educación superior que quieran recibir el apoyo bimestral de 5 mil 800 pesos deberán inscribirse antes de que se cierre el registro.

¿Qué se necesita para recibir para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez?

El registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez debe ser realizardo por la o el estudiante que quiera ser beneficiario de este programa.

Debido a esto, para poder hacer el registro se requiere que estos cuenten con su Llave MX, estar inscrito en una escuela pública de bachillerato, o una escuela profesional técnico bachiller y no contar con alguna otra beca federal.

Los pasos a seguir para realizar el registro de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez es el siguiente:

Crea tu cuenta en llave.gob.mx. Ingresa a becabenitojuarez.gob.mx. Captura tu CURP y datos de contacto. Ingresa la Clave de Centro de Trabajo de tu escuela. Verifica y confirma tu registro.

Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro ı Foto: Especial

¿Qué se necesita para recibir para la Beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Para poder realizar el registro de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se necesita cumplir con los siguientes requisitos:

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención.

Si eres estudiante de una escuela susceptible de atención, debes cubrir alguna de estas condicionantes:

Haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica.

Tener bajos ingresos y máximo 29 años de edad.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

Las personas que cumplan con estos requisitos pueden solicitar la beca sigiento seis pasos:

Ingresar a la página oficial de Becas Benito Juárez y crea una cuenta. Poner tu información personal y la información de tu domicilio. Verificar que tu información se correcta, y posteriormente activar tu Ficha Escolar. En caso de que tu información no sea correcta, debes corregirla en tu plantel. Si tu información es correcta, debes seleccionar la opción Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, y dar clic en el apartado “Solicitar beca”. Posterior a esto debes llenar el cuestionario que te aparecerá. Una vez que completes estos pasos, debes descargar el comprobante de solicitud.