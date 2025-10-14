No se descarta recurrir a fondo internacional ante emergencia, pero hay recursos suficientes, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó la posibilidad de recurrir a fondos internacionales para atender la emergencia en la región de la Huasteca.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria fue consultada sobre si considera disponer del Fondo Central de Emergencias de las Naciones Unidas, respondió que es una situación que se tendría que evaluar para pedirlo en caso de que haya la necesidad.

Sin embargo, enfatizó en que por el momento se cuenta con el presupuesto que permite atender la circunstancia, trabajo al cual se ha sumado el sector empresarial con donaciones de despensas y maquinaria.

TE RECOMENDAMOS: Continúa discusión en lo particular Diputados aprueban reforma a Ley de Amparo en lo general

🌧️Claudia Sheinbaum anunció que, a pesar de la desaparición del #FONDEN, se cuenta con 19 mil millones para emergencias, de los cuales 3 mil millones fueron asignados a Guerrero y Oaxaca



Estimó que 100 mil viviendas en 5 estados resultaron afectadas por las lluvias pic.twitter.com/xBa3QFWQbd — 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 (@verificado_mx) October 13, 2025

“Entonces, si es necesario pedir recursos internacionales, por el momento hay suficientes recursos en el gobierno y, además, solidariamente muchos buenos empresarios de buena fe están ayudando con maquinaria, con donación de despensas para poder apoyar y como siempre el pueblo de México generoso”, dijo.

Recordó que, aunque ya no se cuenta con el Fonden, existe una partida presupuestal de 19 mil millones de pesos de los que hasta ahora se han utilizado tres mil millones.

A cuatro días de las lluvias e inundaciones que devastaron parte de la Huasteca, 307 comunidades permanecen incomunicadas a causa de los daños en los caminos, representando esto un reto reconocido por la Secretaría de Salud para el acceso a servicios de salud de la población, situación frente a la cual se ha desplegado un plan de brigadas que se estarán acercando a las localidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT