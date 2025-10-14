Senado ratifica al nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte

Roberto Velasco asumirá como subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte con 89 votos a favor

Roberto Velazco fue ratificado por el Pleno del Senado como subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte con 89 votos en pro, 1 en contra y 11 abstenciones.

Antes de ser ratificado, Velasco compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para fundamentar la idoneidad de su nombramiento y presentar el plan de trabajo que guiará la relación de México con sus socios estratégicos, Estados Unidos y Canadá.

📸 Con 89 votos a favor, el Pleno del @senadomexicano ratificó este martes el nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de @r_velascoa, como nuevo subsecretario para América del Norte de la @SRE_mx, que encabeza el canciller Juan Ramón de la Fuente. pic.twitter.com/4TzRy7bnZU — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 14, 2025

Durante su intervención, Velasco destacó que la relación con Estados Unidos se mantendrá bajo los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

“Con el gobierno de Estados Unidos mantendremos un diálogo continuo, guiado por los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación”.

Señaló que “El objetivo es dar seguimiento a los acuerdos bilaterales para garantizar la estabilidad económica, mantener la buena cooperación en seguridad de migración y, sobre todo, proteger los derechos de las y los con nacionales en Estados Unidos”, reiteró.

Subrayó que el objetivo principal será dar seguimiento a los acuerdos bilaterales, garantizar la estabilidad económica, fortalecer la cooperación en seguridad y migración, y proteger los derechos de las y los mexicanos en territorio estadounidense.

Agradezco tanto a las y los senadores del @senadomexicano, así como a la Comisión de Relaciones Exteriores por su confianza y buenos deseos ante la encomienda con la que me honra la presidenta @Claudiashein al designarme como subsecretario para América del Norte de la @SRE_mx. pic.twitter.com/iK8wglx7RC — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) October 14, 2025

En cuanto a Canadá, Velasco señaló que México mantiene una asociación estratégica integral, resultado de los encuentros entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney, orientada a construir una región más próspera, segura, inclusiva y sostenible. La Subsecretaría, dijo, dará seguimiento al Plan de Acción México-Canadá, que servirá como hoja de ruta para los próximos tres años.

A nivel trilateral, Velasco resaltó que América del Norte es una de las regiones más dinámicas y competitivas a nivel global, por lo que se trabajará para fortalecer el comercio regional, garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social y mantener un diálogo constante en el marco del T-MEC, incluyendo su revisión estratégica.

Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, presentó el nombramiento en tribuna. Recalcó que la reconstitución de la Subsecretaría para América del Norte envía un mensaje claro a más de 43 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, incluyendo a quienes nacieron, se naturalizaron o tienen algún estatus migratorio regularizado o diferente.

“Ha demostrado que tiene las capacidades en política pública desde la perspectiva académica para tomar este puesto. Pero, también desde su experiencia profesional, pasando por puestos en la delegación Miguel Hidalgo, habiendo tenido también puestos en ProMéxico y últimamente en la Secretaría Técnica América del Norte, ha demostrado que tiene la capacidad, el talento, por supuesto la experiencia en el servicio exterior mexicano y el compromiso de ser un hombre solvente, moralmente para poder construir las relaciones de confianza y amistad que merece Canadá y Estados Unidos con México”, dijo Murat.

Mientras que el emecista, Luis Donaldo Colosio y María de Jesús Díaz, senadora del PAN, a nombre de sus partidos dieron el beneplácito a Velasco.

En tribuna, Colosio subrayó la necesidad de impulsar acuerdos bilaterales y misiones para reducir el flujo ilícito de armas hacia México, así como fortalecer el diálogo parlamentario con Estados Unidos.

Por su parte, María de Jesús Díaz, resaltó la trayectoria profesional y académica de Velasco, y enfatizó que su gestión debe enfocarse en la diplomacia económica, la cooperación trilateral y el bienestar de la ciudadanía.

Sin embargo, la panista Lilly Téllez, manifestó su voto en contra y le hizo la siguiente petición al nuevo subsecretario: “Me gustaría que este Senado le pidiera al recién nombrado funcionario, al señor Roberto Velasco, que por su conducto solicite a la presidente Claudia Sheinbaum emitir dos felicitaciones. Una al presidente Donald Trump por haber alcanzado los acuerdos de paz en Gaza para los pueblos de Israel y de Palestina. Y otra a la distinguida premio Nobel de la Paz, María Corina Machado por el reconocimiento internacional a su labor incansable por Venezuela”.

“Y lo hago porque parece que en este Senado hay muchos interesados por la paz mundial, los derechos humanos y la dignidad de los pueblos. Esos que andan envueltos en bufanda palestina no han podido quitar su mirada de Gaza, aún pese que a unos kilómetros de aquí, en nuestro propio país, el narcoterrorismo comete un auténtico genocidio”, declaró.

