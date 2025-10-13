Donald Trump alista reunión con líder chino, Xi Jinping

Donald Trump y Xi Jinping durante la Cumbre del G20, en 2019.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue preparado para reunirse con el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, tras una desescalada de la tensión por las disputas comerciales, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El más reciente distanciamiento ocurrió tras el anuncio de China el jueves de que ampliaría drásticamente sus controles a la exportación de tierras raras. Trump tuvo una reacción enérgica el viernes que golpeó a los mercados y las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo.

Bessent dijo que hubo comunicaciones entre las dos partes durante el fin de semana y que se esperaban más reuniones.

“Hemos desescalado sustancialmente”, dijo Bessent en una entrevista con Fox Business Network.

“El Presidente Trump dijo que los aranceles no entrarían en vigor hasta el 1 de noviembre. Se reunirá con el presidente Xi en Corea. Creo que esa reunión seguirá en pie”, agregó.

Trump y Xi habían planeado reunirse durante la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico organizado por Corea del Sur a fines de octubre.

Bessent dijo que habrá reuniones a nivel de personal entre Estados Unidos y China esta semana en Washington, durante los encuentros anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

“El arancel del 100 por ciento no tiene por qué implementarse”, dijo Bessent.

“La relación, a pesar del anuncio de la semana pasada, es buena. Se han restablecido las líneas de comunicación, así que veremos qué sucede”.

Aun así, Bessent calificó la acción de China de provocativa y dijo que Estados Unidos respondió agresivamente.

