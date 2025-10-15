Claudia Sheinbaum y Ricardo Gallardo supervisan labores de limpieza en SLP

La Presidenta de México anunció desde la mañana que hoy estaría en SLP.

Pasado el mediodía de este miércoles 15 de octubre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llegó a San Luis Potosí, para que junto con el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, supervisen los trabajos y apoyos a vecinos de la entidad, tras el paso de las lluvias que afectaron diversas localidades.

Claudia Sheinbaum Pardo y Ricardo Gallardo supervisan labores de limpieza en colonias y barrios del municipio de Tamazunchale afectadas por las pasadas lluvias.

La Presidenta y el Gobernador recorren en un Jeep militar las calles donde han sido recibidos por familias que les agradecen la intervención oportuna, federal y estatal, ante las inundaciones que afectaron gran parte de la huasteca potosina

Durante la Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo informó que, continuando con sus recorridos por los municipios más afectados, este miércoles 15 de octubre visitará Tamazunchale, San Luis Potosí, para coordinar las labores de apoyo a la población, además de que se reunirá con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

