Diputados aprueban Ley Federal de Derechos, que incrementa costos en múltiples sectores; pasa al Senado

Sesión del Congreso General de este 1 de septiembre, en la Cámara de Diputados.

Morena, y sus aliados políticos aprobaron en lo general y lo particular el dictamen de la Ley Federal de Derechos, “que ajusta las cuotas y tarifas para que reflejen el costo real de los servicios públicos”.

El proyecto fue avalado en lo general con 355 votos a favor, mientras que legisladores de la oposición emitieron 132 sufragios en contra y se dieron dos abstenciones. En lo particular alcanzó 352 votos por el sí y 133 votos en contra, en este caso no se registraron abstenciones. De esta forma el dictamen pasó al Senado de la República para su análisis.

Desde tribuna para hablar a favor del dictamen, la diputada Leticia Farfán Vázquez, integrante de Morena, manifestó que La Ley Federal de Derechos no es solo un compendio de obligaciones, sino que es un instrumento esencial de política pública cuya relevancia se fundamenta en garantizar la capacidad operativa del Estado.

Destacó que su función primordial es doble, “asegurar la recuperación de los costos totales de los servicios que presta la administración pública federal y así establecer cuotas por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación”.

A nombre de la Comisión de Hacienda, la diputada Marcela Michel López subió a tribuna para fundamentar el documento que “moderniza servicios y simplifica trámites en distintos sectores. Y tres, actualizar y armonizar la Ley Federal de Derechos con las reformas realizadas recientemente garantizando la coherencia normativa”.

De la oposición, Noemí Luna Ayala del Partido Acción Nacional (PAN), subrayó que “Morena dice un discurso de que primero los pobres, pero en los hechos demuestra totalmente otra cosa. Y, lo que propone este gobierno para el 2026 es sencillo de resumir: que todos paguen más pero que los beneficios sigan sin llegar.”

La vicecoordinadora del PAN resaltó que “en esta reforma se aumentan cuotas hasta en 100% en trámites migratorios, 16% en servicios financieros y también se elevan costos en sanidad, aviación, telecomunicaciones y agua”.

En su turno Eduardo Gaona, de Movimiento Ciudadano, cuestionó los incrementos en el cobro de derechos, especialmente en el acceso al agua y servicios de telecomunicaciones, dijo que afectarán a la clase trabajadora.

Mientras que por el PRI, Yerico Abramo advirtió aumentos en impuestos y derechos ya existentes, como el IEPS a refrescos y cobros en museos, y exigió mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.

MSL