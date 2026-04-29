Dan prisión preventiva a ‘El Jardinero’ por portación de armas de uso exclusivo

Audias "N", alias "El Jardinero", líder regional del CJNG detenido el 27 de abril de 2026 en Nayarit.

Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Audias Silva Flores, alias “El Jardinero”, por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante una audiencia realizada por videoconferencia, la autoridad judicial validó la detención de “El Jardinero”, ocurrida el pasado 27 de abril en la comunidad El Mirador, en Nayarit, tras ser identificado como exjefe de seguridad del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Debido a que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, la situación jurídica del presunto líder criminal se definirá entre el fin de semana y el martes 5 de mayo.

Se espera que en las próximas horas sea trasladado al penal de maxima seguridad “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, a donde fue llevado por la Secretaría de Marina tras su captura.

La #FGR obtuvo prisión preventiva contra Audias “N”, por su posible participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas. El #MPF adscrito a #FEMDO, en audiencia que se desarrolló por videoconferencia, formuló la… pic.twitter.com/AeitCMiREB — FGR México (@FGRMexico) April 30, 2026

Trasladan a ‘El Güero Conta’ al penal de Puente Grande

Más temprano este miércoles, fue trasladado al penal de Puente Grande, en Jalisco, César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, operador financiero del CJNG, también detenido el pasado 27 de abril, pero en Zapopan.

“El Güero Conta” está vinculado con Audias Flores Sila, y es acusado de lavado de dinero a través de empresas fachada y prestanombres para adquirir aeronaves y embarcaciones empleadas por el CJNG para el trasiego de droga desde Sudamérica a Estados Unidos.

César Alejandro “N” permaneció bajo custodia en las instalaciones de la FGR en Guadalajara hasta este 29 de abril, cuando fue trasladado por autoridades federales y estatales al penal de Puente Grande, donde permanecerá recluido de cara a la audiencia programada para el próximo 5 de mayo, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, según consignó El Occidental

Detenido César Alejandro "N", alias “El Güero Conta”, operador financiero del CJNG. ı Foto: X, @OHarfuch

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cehr