Estos son los requisitos para que el Infonavit te deposite 70,000 pesos para equipar tu casa

El Infonavit te deposita hasta 70 mil pesos por medio de un crédito para que puedas equipar y realizar todas las renovaciones que quieras en tu casa, incluso para mejorar tu jardín.

Este crédito que es otorgado por el Infonavit sin necesidad de dejar tu vivienda como garantía, pues el saldo de tu Subcuenta de Vivienda de dicha institución es el que funciona como garantía para que puedas recibir 70 mil pesos.

De acuerdo con la información de la institución, estos créditos pueden partir desde los 10 mil 318.37 pesos, y pueden alcanzar un monto de hasta 163 mil 30.21 pesos.

Es importante que el monto que se desee solicitar como crédito Mejoravit no supere el 90 por ciento del importe que está disponible en tu Subcuenta de Vivienda.

En caso de decidir que el monto que deseas solicitar es de máximo 41 mil 273.47 pesos, entonces la tasa de interés que te cobrará la dependencia será de un 10 por ciento anual, misma que será fija.

Este monto de hasta 41 mil 273.47 pesos podrá ser diferido, con una tasa de interés del 10 por ciento, desde uno hasta 5 años como plazo de crédito.

Pero en caso de querer un préstamo mayor, este podrá ser diferido hasta en un plazo de hasta 10 años y tendrá una tasa de interés anual fija de 11 por ciento.

Remodela tu casa con el crédito Infonavit ı Foto: Especial

¿Qué se requiere para recibir hasta 70,000 del Infonavit?

Para poder obtener hasta 70 mil pesos o más del Mejoravit, requieres ser derechohabiente con una relación laboral vigente, estar registrado en una Afore y tener tus registros biométricos actualizados.

Asimismo, requieres autorizar una consulta a tu buró de crédito y no contar con un crédito vigente del Infonavit.

Para poder conocer el monto del crédito que puedes recibir debes entrar a Mi Cuenta Infonavit, así como para conocer los requisitos necesarios para poder acceder a este crédito.

Este crédito para mejorar tu casa se otorga de manera individual, y es importante que el plazo de tu crédito no exceda los 70 años en caso de los hombres, y 75 años en caso de ser mujer.

Además, la vivienda a la cuál esté destinado este monto para realizar mejoras debe estar a tu nombre, a nombre de tu cónyuge o concubino o concubina, a nombre de tus hijos o hijas, hermanas o hermanos, padres, abuelos o suegros.

Asimismo, también es fundamental que la vivienda a la que se le realizarán las remodelaciones sea la misma en la que resides actualmente.

En caso de no contar con el título jurídico de la vivienda, puedes solicitar el 30 por ciento del total del crédito que solicites para poder cubrir los gastos notariales.