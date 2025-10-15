Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio revisan avances en cooperación sobre seguridad y migración

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, se reunió este miércoles en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para evaluar los progresos alcanzados en la cooperación bilateral en materia de seguridad, además de tratar asuntos relacionados con la frontera compartida, los flujos migratorios y el desarrollo económico regional.

El encuentro representó una continuación del trabajo iniciado en la primera sesión del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos, un mecanismo de reciente creación diseñado para articular estrategias conjuntas contra el tráfico ilícito de narcóticos, armamento y seres humanos, al tiempo que busca reforzar el cumplimiento de la ley en la zona fronteriza.

Según informó el Departamento de Estado un comunicado oficial, la agenda se enfocó en “el progreso de las acciones de cooperación en seguridad” y en las iniciativas compartidas para desarticular redes criminales transnacionales que constituyen una amenaza para la seguridad de ambas naciones, especialmente aquellas organizaciones involucradas en el narcotráfico de fentanilo y en el contrabando de armas.

Marco Rubio enfatizó la importancia estratégica de la alianza con México para hacer frente a los retos comunes y fomentar el crecimiento económico en la región norteamericana.

Reunión, en seguimiento a visita de Marco Rubio a México: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que el diálogo transcurrió en un ambiente de respeto y construcción mutua, dando seguimiento a la visita que Rubio efectuó a territorio mexicano el pasado 3 de septiembre, cuando sostuvo un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La dependencia diplomática mexicana detalló que durante el intercambio se analizaron los logros del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, implementado el mes anterior bajo los principios fundamentales de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación.

Durante esta reunión bilateral, el canciller Juan Ramón de la Fuente contó con el respaldo del subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, y del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

El encuentro también permitió ratificar el compromiso conjunto hacia una administración ordenada y segura de los movimientos migratorios, así como hacia el desarrollo de proyectos económicos bilaterales que eleven la competitividad de América del Norte en el escenario global.

México y Estados Unidos coincidieron en que la cooperación en el ámbito de la seguridad continuará siendo un eje fundamental de la relación binacional, orientada siempre por los principios de corresponsabilidad y respeto recíproco entre ambas soberanías.

