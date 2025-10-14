Supuestas recompensas contra agentes federales

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por asesinar a agentes del ICE, según EU

Departamento de Seguridad Nacional asegura que cárteles mexicanos pagan al movimiento político “Antifa” para vigilar, hostigar y asesinar a agentes del ICE y la CBP en ciudades como Portland y Oregon

Agentes del ICE, en una fotografía ilustrativa.
Agentes del ICE, en una fotografía ilustrativa. Foto: Especial
César Huerta

Estados Unidos aseguró este martes que cárteles del narcotráfico mexicanos ofrecen a “grupos extremistas” recompensas de hasta 50 mil dólares para asesinar a agentes de alto rango del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), organizaciones criminales pagan a grupos de activistas de extrema izquierda, movimiento político conocido como “Antifa” — abreviatura de antifascista—, para que “vigilen, hostiguen y asesinen” a agentes federales en ciudades como Portland, en Oregón, y Chicago, en Illinois.

Lo anterior, luego de que Donald Trump ordenó el despliegue de 200 soldados de la Guardia Nacional en Portland, para supuestamente proteger a los agentes federales de ICE en medio de intensas protestas contra las políticas migratorias de la Casa Blanca.

En Chicago, ciudad que el republicano ha calificado como “una zona de guerra”, autorizó el despliegue 300 efectivos de la Guardia Nacional a raíz de manifestaciones frente a las instalaciones del ICE y por la operación Midway Blitz” contra migrantes.

Los gobernadores y alcaldes demócratas de Oregón y Chicago se han opuesto a los despliegues, al acusar a la Casa Blanca de usar ilegalmente a las fuerzas militares con fines políticos.

En septiembre, Trump firmó una orden ejecutiva que designa a "Antifa" como una “organización terrorista doméstica”, al acusar al movimiento de un “patrón de violencia política” para derrocar al gobierno, reprimir la libertad de expresión política y socavar el estado de derecho.

Además, como parte de la “campaña de violencia y terrorismo” , señala que Antifa ha realizado “ataques violentos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros agentes del orden”, sobre quienes, dice, han divulgado información personal.

Cárteles ofrecen 2 mil dólares por revelar información de agentes: DHS

Al respecto, este 14 de octubre, el DHS señaló que cárteles del narcotráfico supuestamente ofrecen 2 mil dólares a integrantes del movimiento por revelar información personal de agentes del ICE y la CPB, y entre 5 mil y 10 mil dólares por secuestrar o agredir a oficiales.

Además, afirma que bandas como los Latin Kings han desplegado en azoteas de Chicago a “observadores”, equipados con armas de fuego y equipos de comunicaciones por radio, para transmitir la posición de los agentes en tiempo real.

“Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte, todo porque se atreven a aplicar las leyes. No cederemos ante estas amenazas, y todo delincuente, terrorista e inmigrante ilegal se enfrentará a la justicia estadounidense”, aseguró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

