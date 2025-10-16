Envío de combustible a Cuba no afectará TMEC, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México envía combustible a Cuba, por medio de compras y como ayuda humanitaria, lo cual descartó que vaya a representar un conflicto en el marco de la revisión del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

En su conferencia de prensa, la mandataria explicó que los envíos que se hacen al país cubano son en cumplimiento de contratos de compra que se tienen, como los que hay con otras naciones.

Tras mencionar que existe un excedente en cuanto a diésel que termina por ser exportado, comentó que México mantiene los envíos por razones humanitarias, no sólo con Cuba sino también con otros países que lo requieran.

“Sí, es compra de combustible, como compran otros países. Ahora hay un excedente de diésel particularmente y se está exportando y así como primero la ayuda humanitaria, en cualquier caso, México siempre la va a dar, siempre. A Cuba y a otros países que lo necesiten. Esa es nuestra esencia, el humanismo”, recalcó.

Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). ı Foto: Especial

En este contexto, recordó que existe la contratación de médicos cubanos que brindan servicios en México y cuyos pagos, afirmó, se realizan de manera transparente.

“¿Por qué se hace? Por necesidad de México, porque durante años se cerró la puerta a la formación de especialistas y generosamente vienen a apoyar a las comunidades más alejadas”, dijo.

Ante las suposiciones que han hecho congresistas estadounidenses sobre la incidencia que estos envíos podrían tener en la revisión del Tratado, la mandataria negó que la situación signifique alguna consecuencia negativa para el mismo.

“No, no va a afectar nada. Estados Unidos sabe que México es un país independiente, libre y soberano y que las decisiones que tomemos pues son decisiones soberanas”, dijo.

