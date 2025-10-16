Sheinbaum presentará próxima semana ‘corruptelas’ del Fonden

Al asegurar que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue utilizado por otros gobiernos para sustraer recursos a su conveniencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la próxima semana se presentará un informe para exhibir la extracción de fondos a costa de emergencias naturales.

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en otras administraciones federales, las autoridades a cargo declaraban emergencias por ondas de calor, las cuales llegaron a coincidir con temporadas electorales en el país.

“Ahora dicen que el Fonden era integral para la atención de desastres. Falso, mentira. El Fonden era un esquema burocrático, tardado y corrupto, con todas sus letras lo digo. Ayer me enseñaron, lo vamos a preparar para la próxima semana, el cómo durante ciertos periodos se inventaban declaratorias de emergencia por ondas de calor. Y casualmente estas fechas estaban asociadas a periodos electorales. Los vamos a presentar la próxima semana, las corruptelas del Fonden durante diversos periodos”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en lo afirmado desde inicio de la semana, en cuanto a que se tiene una partida presupuestal específica para atender impactos por un desastre natural y sostuvo que hasta ahora resultan suficientes para responder a lo ocurrido en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Asimismo, Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que se cuenta con un plan para atender las necesidades en caminos y comunidades, por encima de los bloqueos que se han registrado a causa de los desgajamientos y otros hechos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR