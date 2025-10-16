Todas las escuelas en el país cuentan con seguro de daños: SEP

Toda la infraestructura educativa en el país cuenta con un seguro en caso de siniestros por la aseguradora Agroasemex, dijo el secretario de Educación Publica, Mario Delgado, en La Mañanera de Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional.

Añadió que los servidores de educación de la coordinación nacional de Becas Benito Juárez están visitando cada uno de los planteles afectados para hacer una valoración de daños por las lluvias de las últimas semanas.

Este es el estado de las escuelas afectadas:

Gráfica oficial. ı Foto: Gobierno de México.

Se informó, además, que derivado de la suspensión de clases y los planteles dañados por las lluvias e inundaciones en la región de la Huasteca, más de 743 mil estudiantes se encuentran sin clases.

Mario Delgado detalló que en San Luis Potosí hay cien estudiantes afectados por la suspensión en dos planteles; 190 mil uno en Puebla, por la pausa en dos mil 318 escuelas.

La entidad más afectada hasta ahora es Veracruz, donde 380 mil 332 alumnos no tienen clases, por el paro de labores que se instruyó en seis mil 599 escuelas, mientras que en Hidalgo hay 172 mil 545 alumnos sin clases por suspensión en tres mil 650 planteles. En tanto, en Querétaro, la afectación es para 341 estudiantes por ocho escuelas en pausa.

Precisó que a partir del 20 de octubre se comenzará a decretar una reanudación de clases vía remota, conforme las zonas lo permitan.

Afirmó que desde ayer se inició con la reposición de los libros de texto que se perdieron a causa de este hecho.

