Murieron tres mexicanos por accidente de avión en Michigan, EU

Columna de humo derivada del accidente de avión, vista a lo lejos, en Michigan.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, derivado del accidente de un avión con matrículas mexicanas en Michigan, Estados Unidos, registrado la tarde del miércoles, perdieron la vida tres connacionales.

A través de un comunicado, la cancillería mexicana expresó sus condolencias por el fallecimiento de los tres connacionales, y dijo que está en contacto con las familias de las víctimas, además de que gestiona la repatriación de sus cuerpos.

Asimismo, remarcó que está en contacto con las autoridades de Michigan, Estados Unidos, para apoyar en el avance de las investigaciones, así como en la asistencia y protección consular que se requiera.

TE RECOMENDAMOS: Para el Ejercicio Fiscal 2026 Diputados aprueban en lo general Ley de Ingresos de la Federación

“El Consulado de México en Detroit implementó el protocolo ante emergencias y contactó al Departamento de Policía de Bath, Michigan, y autoridades competentes con la finalidad de conocer el resultado de las investigaciones y coadyuvar en la asistencia y protección consular que se requiera”, escribió la SRE.

NOTA INFORMATIVA. “Información relacionada al lamentable accidente aéreo en Míchigan”.https://t.co/Rdbi0ri2Xm pic.twitter.com/eDVfvM7Wsx — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 17, 2025

“Asimismo, el Consulado contactó a las familias de las personas fallecidas y continuará la colaboración con las autoridades locales para su eventual repatriación, así como para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares de las víctimas que lo requieran”, añadió.

El accidente ocurrió el miércoles 15 de octubre —aunque la SRE dijo que fue el jueves—, cuando un jet privado con matrícula mexicana XA-JMR se desplomó cerca del municipio de Bath, en el estado de Michigan, Estados Unidos.

🇺🇸 États-Unis | Faits divers

🔴 Trois personnes ont été tuées dans le crash d’un petit avion survenu jeudi soir à Bath Township, dans le Michigan, selon les autorités locales.

📍Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.#USA



pic.twitter.com/v22Y0xoQoW — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) October 17, 2025

La aeronave, un modelo Hawker 800XP, estaba registrada en Aguascalientes y pertenecía a la empresa Aerolíneas del Centro S.A. de C.V.

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional de Kalamazoo Battle Creek y, según reportes iniciales, presentó un descenso repentino desde una altitud de aproximadamente cuatro mil 500 metros mientras sobrevolaba el condado de Clinton, entre las zonas de Peacock y Upton. Este descenso duró cerca de 30 segundos antes de estrellarse.

Confirmado: El avión accidentado esta tarde en Michigan pertenece a JMRomo.



Dos personas fallecieron: Paco del Moral y Álvaro, ambos pilotos. Aún está por confirmarse la identidad de la tercera víctima.



Seguiremos informando.#JLMNoticias #JoséLuisMorales #Aguascalientes #Ags… https://t.co/5mS9kdZ0BP pic.twitter.com/kS9xo33umb — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 17, 2025

El impacto fue violento y destruyó completamente la aeronave, lo cual provocó la muerte de las tres personas que viajaban a bordo, cuyas identidades se desconocían hasta este viernes.

Autoridades de la policía estatal de Michigan y equipos de emergencia acudieron para rescatar y acordonar la zona, donde se observaron grandes columnas de humo.

Las investigaciones sobre las causas del accidente comenzaron con la participación de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y autoridades mexicanas, pero hasta ahora se desconocen las razones que provocaron el desplome.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am